КС РФ заберет имущество у друзей коррупционеров

Добрый день, уважаемые коллеги!

Недавно в СМИ прошла информация, что Конституционный суд посчитал законным изъятие имущества у друзей взяточников. Давайте поясню: родственники полковника Захарченко, у которого нашли 2 «тонны» наличных, подали жалобу в КС РФ, потому что государство «неправомерно» у них отнимает имущество «нажитое непосильным трудом». Суд отказался рассматривать жалобу, посчитав, что государство и суды имеют право изымать в пользу Родины имущество, если оно куплено на доходы, законность которых не подтверждена.

Эту позицию давно высказали в Постановлении КС РФ от 29 ноября 2016 г. №26-П, Постановлении КС РФ от 6 июля 2017 года, в Постановлении КС РФ от 9 января 2019 года №26-П. Суд неоднократно сказал: «Мы не против, если государство забирет имущество у друзей, родственников коррупционеров и других людей, которые не в состоянии подтвердить, что они имущество купили законным путем». Тут у меня возник вопрос: означает ли это, что наша правоохранительная и судебная система возьмет, посмотрит все расследования Навального и отнимет все имущество у тех, кто не в состоянии подтвердить декларациями о доходах, что у них были деньги на покупку этого имущества?

Мне интересно: все эти решения КС РФ, которые я перечислил, их будут применять выборочно или все-таки одинаково для всех? Ведь, в конце концов, если бизнесмен собирается какую-то копейку перевести за границу на свой счет, у него требуют декларацию о доходах. Или бизнесмен покупает какие-то активы – то, опять же, наш Росфинмониторинг, банковская система и правоохранительные органы имеют право задать ему вопрос: «Братан, покажи декларацию о доходах. Откуда деньги взял?» А налоговики, могут расчетным путем доначислить человеку налоги, со всей стоимости этой покупки. Они на каждом шагу угрожают начислять подобным образом налоги не только бизнесменам, но и обычным гражданам.

Если все эти правила применяются в отношении коррупционеров, обычных граждан и бизнесменов – может быть, тогда эти правила нужно начать применять чуть шире? Может, спросить у того же прокурора: «Слушай, в твоей декларации есть недвижка, но ты не мог купить законным путем, у тебя по декларации пустота. Отдавай эту недвижку в пользу государства». Такие же вопросы позадавать депутатам и прочим товарищам… Как считаете?

«Согласно решению Конституционного суда, суды имеют право изымать в пользу государства имущество, если оно куплено на доходы, законность которых не подтверждена. При этом речь идет не только о чиновниках и ближайших членах их семей, но и о других родственниках и знакомых». На сегодняшний день мы имеем минимум 4 определения и постановления КС РФ по данному вопросу. «По определению Конституционного суда, конфискация имущества «относится к особым правовым мерам» и направлена на противодействие коррупции и защиту «конституционно значимых ценностей». При этом собственники могут предоставить суду доказательства законности происхождения средств, на которые приобреталось имущество». И, если этих доказательств нет, активы у тебя отнимут, к чертовой матери.

Выскажитесь, пожалуйста, стоит ли это правило распространить абсолютно на всех или ограничиться только бизнесменами, физлицами и такими полковниками. Я за то, чтобы это правило распространить на всех, на всех одинаково – за исключением красивых женщин, которые получили свои активы по любви и за красоту. Мы же мужчины, мы должны женщинам дарить подарки. Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах!