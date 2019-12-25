Валюта, уголовка и приватизация: что готовит 2020 год

Добрый день, коллеги!

Первый вице-премьер Правительства России Антон Силуанов, который возглавляет Минфин, подготовил проект поправок в УК РФ, отменяющий 2 статьи с наказаниями за валютные нарушения. А именно: невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и ст. 193.1 УК РФ). Это хорошая новость. Чем меньше в УК РФ будет статей, по которым бизнесменов отправляют за решетку за всякие мелочи, тем лучше. Но тут нужно понимать, что данный законопроект выдвинут в комплексе и в интересах определенных лиц.

Что это за комплекс?

Принят ФЗ, в соответствии с которым либерализовано валютное законодательство. И с 1 января 2020 года кто-то полностью, а кто-то частично будет иметь право не возвращать валютную выручку. Вы догадаетесь с трех раз, какие компании не будут возвращать валютную выручку? У нас экспорт минимум на 70% состоит из необработанного сырья, включая нефть, газ и так далее. А экспорт промышленного производства составляет порядка 5%, сельхозпродукции — не больше 7%. Либерализовано и разрешено использование невозвращенной валютной выручки, в том числе можно будет перечислять эти деньги на личные счета, открытые в иностранных банках. Выдвинут проект Федерального закона № 753653-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», в соответствии с которым расширен перечень того, какие деньги можно будет использовать на личных карточках. Здесь физлица, резиденты РФ имеющие счета в банках, открытых в иностранных государствах, могут зачислять на свои личные счета деньги, полученные от нерезидентов. Например, в виде дохода от продажи ценных бумаг, транспортных средств, недвижимого имущества и т. д. Объявлено о том, что в 2020 году пройдет грандиозная приватизация. И догадайтесь, кому в результате приватизации отойдут ныне государственные компании. Планируется передать в частные руки Росморфлот (какую-то часть или полностью, не известно), Сбербанк, ВТБ и т. д.

В итоге мы получаем довольно интересный комплекс: за невозврат валютной выручки никого сажать не будут. Вы скажете: «Да не, Туров, ты врешь! На самом деле собираются изменить квалификацию ст.174 и ст. 174.1 УК РФ. Там появится новый квалифицирующий признак перевода нерезидентам по подложным документам». Перестаньте! Понятно, что подложные документы — это плохо. Мы сейчас о другом совершенно говорим. Мы же рассматриваем в комплексе. То есть валютную выручку можно не возвращать, расширяется порядок использования личных карт и снимается уголовная ответственность (при работе с валютой). И одновременно с этим у нас пройдет приватизация.

Пожалуйста, выскажитесь: как вы считаете, для чего все это хозяйство делается?

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Спасибо, ребята, и удачи в делах!