«Гостиницам не место в домах»: кому это выгодно

Добрый день, уважаемые коллеги!

Чуть ли не целиком зачитаю вам коротенькое Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 года №1417 «О внесении изменений в Правила пользования жилыми помещениями». Где Председатель Правительства пишет:

«Жилое помещение может быть использовано проживающими в нем на законных основаниях гражданами (наряду с проживанием) для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Вот такое Постановление подписал Дмитрий Анатольевич. На этот счет уже был Федеральный закон. И так все замечательно вышло, что Постановление и ФЗ призваны «убить» микробизнес гостиничных услуг с использованием квартир.

На этот счет в моей компании придумали способ: создать потребительское общество. Гость, который приедет, будет подписывать «бумажку», что он вступает в данное потребительское общество и живет в квартире, а размер паевого взноса будет зависеть от количества дней, которые он пользуется квартирой. Все абсолютно законно, это уже не гостиница. Безусловно, с этого не надо платить никакие налоги.

Если наше Правительство считает, что микробизнес в этой отрасли необходимо добить, то я так не считаю. Мои сотрудники тоже так не считают, поэтому мы постарались найти какие-то решения для бизнесменов.

Проблема в том, что наше Правительство продолжает с настойчивостью, достойной лучшего применения, «зачищать поляну» под крупный бизнес. И это происходит не только в гостиничном бизнесе, это происходит практически во всех отраслях. Например, отмена ЕНВД и запрет торговать частью маркированных товаров (обувь, лекарства и меховые изделия), да и вообще, тотальная маркировка, онлайн-кассы и т. д. Вы должны понимать, что это просто бизнес и ничего личного. Да, бюджет, конечно, дополнительно пополняется – как кажется, за счет легализации тех бизнесменов, которые выживут в этих условиях.

А в общем и целом, экономика страдает, потому что бизнесмены сотнями, тысячами, десятками тысяч просто уходят с рынка – они разоряются. Например, по данным Минэкономразвития, при переходе микробизнеса с ЕНВД на иные режимы налогообложения, если микробизнесмен перейдет с ЕНВД на «упрощенку», его налоги вырастут от 50% до 300%.

А если бизнесмен работал на ЕНВД, и у него были довольно приличные обороты, то он переходит на ОСН, его налоги вырастут, по данным Минэкономразвития, в 3–7 раз.

Недавно я консультировал бизнесмена, у него 180 магазинов, они зарегистрированы на разных лиц, все легально. Но они все это время работали на ЕНВД. И когда мы посчитали, что будет, если он перейдет на ОСН – он просто вылетает с рынка. Дальше стали считать возможность существования на «упрощенке», но тут нарвались на новую проблему: как налоговики отнесутся к дроблению бизнеса? Я ему схему работы дал – дальше он с финдиректором и главбухом посмотрит, и как-то будут ее реализовывать.

К чему такая длинная речь? Я не помню, в каком-то мультфильме слышал, следующую фразу: «Жизнь — цепь, а мелочи в ней — звенья. Нельзя звену не придавать значения». Вроде бы, мелочь – запрет на гостиницы. Но этих мелочей накопилось уже так много, что, несмотря на низкие ставки для микробизнеса, рынок устроен таким образом, что совокупные платежи и барьеры настолько большие, что бизнес не вывозит. Каждую неделю я собственными ушами слышу: «Викторыч, придется закрываться». Я убеждаю людей: «Ребята, не закрывайтесь, давайте попробуем что-то сделать. Давайте попробуем как-то выкрутиться». Но у микробизнеса обороты до 120 млн рублей в год, и для малого бизнеса – до 800 млн рублей в год, – ситуация, честно говоря, аховая. И 2020 год для многих будет решающим.

Спасибо и удачи в делах!