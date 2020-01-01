В России отменят отчетность...по УСН

Добрый день, коллеги.

Сегодня поговорим об одном интересном законопроекте, у него еще нет номера, будет ли он принят до конца 2019 года или в начале 2020 года, не имеет никакого значения, но то, что он точно будет принят – это 100%. Он вступит в силу с 1 июля 2020 года. И, согласно этому законопроекту, мы с вами делаем еще один шаг навстречу нашему светлому будущему.

В чем же это светлое будущее будет заключаться?

Коротко процитирую Мишустина Михаила Владимировича, где он на пленарном заседании сообщества цифровой трансформации налоговых органов в ОЭСР в Париже (это был форум по бесконтактному налоговому администрированию), заявил: «Одной из основных задач налоговых органов в среднесрочной перспективе, по мнению Мишустина, должно стать повышение прозрачности и уровня доверия общества за счет внедрения механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. Это потребует развития автоматизированных систем искусственного интеллекта, интеграции с электронными площадками и сервисами, которыми пользуются налогоплательщики, и разработки для них персонализированных проактивных услуг. В России элементы такого подхода уже внедряются. Пример – приложение, разработанное для самозанятых «Мой налог». «Такое встроенное, незаметное налоговое администрирование можно впоследствии распространять и на другие категории налогоплательщиков, создавая единую виртуальную транзакционную среду», – подчеркнул глава ФНС».

Речь идет о том, что шаг за шагом государство, двигаясь снизу вверх от микробизнеса к бизнесу крупному.

Слова главы ФНС подтвердил министр финансов, первый вице-премьер Правительства РФ Антон Силуанов: «все налогоплательщики скоро будут находиться под контролем налоговой службы. «Это нормально. Наведение порядка в налоговом администрировании – значимый элемент конкуренции, который важен для нашей экономики», – подчеркнул он. Практика применения режимов, подразумевающих онлайн-взаимодействие граждан и бизнеса с налоговой службой, будет расширяться, пообещал первый вице-премьер». Сначала будут созданы условия для распространения всех этих онлайн-конструкций для малого бизнеса, а потом это пойдет на более крупные компании.

И вот первый шажок –самозанятые. Теперь они будут работать в 23 регионах. А шаг номер два – это как раз вот этот законопроект. И в соответствии с этим законопроектом, с 1 июля 2020 года, если вы ИП на УСН 6%, то вы будете иметь право письменно уведомить налоговиков о том, что вы просите их рассчитывать налоги вместо вас. И тогда налоговики при условии, что у вас есть онлайн-касса, будут за вами внимательно смотреть и рассчитывать вместо вас все налоги, а ваша задача будет только нажать кнопку и оплатить все это. Соответственно, никакой налоговой декларации вы сдавать не будете.

Подведем итоги.

На основании чего налоговики будут рассчитывать этот налог?

«Рассчитывать доход «упрощенца» инспекторы будут на основании переданных им сведений относительно:

наличных и расчетов с применением электронных средств платежа — через ККТ;

остальных поступлений по выбору компании или ИП — с использованием онлайн-кассы или электронного личного кабинета.

Последний вариант предусматривает для «упрощенца» еще две альтернативы: предавать данные о каждом расчете или в виде сводного расчета за период по его итогам. Сделать это нужно будет не позднее 9-го числа следующего месяца. Не позже 12-го числа инспекторы обязаны направить налогоплательщику данные о начисленном налоге, суммах его уменьшения (на взносы, больничные пособия, торговый сбор). Уведомление с суммой к уплате налогоплательщик получит 20-го числа.

Рассчитаться с бюджетом необходимо будет не позднее:

25-го числа месяца, следующего за кварталом;

1 марта — по итогам года».

Именно о такой цифровой экономике написано в этом законопроекте, именно такая цифровая экономика шаг за шагом будет внедряться. В предыдущей статье я говорил: «Молодцы министры, профессионалы с большой буквы». Но тут же вам пояснил, что профессионалов все равно необходимо уважать, даже если вы считаете их своими противниками. А они профессионально делают свое дело по тотальному контролю за каждой копейкой на территории РФ, чтобы с каждой копейки были взысканы налоги. А так как налог в соответствии с НК РФ, является обязательным безвозмездным платежом, то они действительно качественно выполняют свои обязанности. Какие к ним вопросы? Что сказано, то и делают.

Скажу честно, я, работая на УСН 6%, пока остерегусь передавать в руки налоговиков право вместо меня рассчитывать налоги. Пока остерегусь. Посмотрю, как эта система будет работать после 1 июля 2020 года. А что вы об этом думаете? Если вы ИП-шник или ваша компании работают на упрощенке 6%, вы отдадите после право налоговикам за вас рассчитывать все налоги в обмен на то, что вас освободят от сдачи декларации, или нет? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на документы:

«ФНС анонсировала переход на бесконтактное налоговое администрирование»

«Силуанов пообещал налогоплательщикам полный контроль со стороны ФНС»

Опубликован закон об отмене отчетности по УСН

Законопроект «О внесении изменений в главу 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»