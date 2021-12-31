Покупать ювелирку придется по паспорту

Добрый день, коллеги.

Государство последовательно борется с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма.

Этот документ касается покупки ювелирных изделий. Если вы, как обычный человек, просто хотите купить ювелирное украшение, то это вас тоже может коснуться. А также если вы – организация или ИП, и скупаете лом драгоценных металлов и камней, то вас тоже это коснется. И если вы торгуете ювелирными изделиями, то этот документ тоже для вас.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2021 № 63

В каких случаях допустимо не проводить идентификацию покупателя ювелирных изделий?

Без предъявления паспорта нельзя купить колечко жене или какое-то другое ювелирное украшение дороже 40 000 рублей. Но если продавец в магазине заподозрит вас в отмывании доходов, то вас попросят пройти идентификацию, даже если вы покупаете что-то на 4 000 рублей.

«Согласно пункту 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа (ЭСП) для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 200 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 200 000 рублей (за исключением случая, если у организации (индивидуального предпринимателя или его работников) возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)».

Если вы откажетесь предъявить паспорт и пройти иную идентификацию, то продавец в магазине обязан отказать вам в приеме на обслуживание и он ничего вам не подаст.

Должна ли организация (индивидуальный предприниматель) проводить идентификацию клиентов при реализации ювелирных изделий через интернет-магазин?

Да, должна. В интернет-магазине вас тоже должны идентифицировать.

Вывод

Это письмо не относится к налогам, но я решил просто показать вам, до какой степени государство пытается просунуть свои щупальца к нам в душу. Обычно такие методы контроля устанавливаются теми, кто не верит и боится. Вопрос: почему они нам не доверяют? И чего они боятся? Раз пытаются контролировать каждую нашу транзакцию, подозревая нас всех в отмывании доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

Согласитесь, все это не имеет никакого отношения к реальному финансированию терроризма и к отмыванию доходов, полученных преступным путем. Потому что, когда обычный гражданин, покупая жене колечко за 41 000 рублей, называть это отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, может только сумасшедший. Что они пытаются таким образом сделать? Ответьте на эти вопроса в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.