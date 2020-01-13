Сотрудник, бизнес, государство: кто платит за фитнес

Добрый день, уважаемые коллеги!

Поговорим о письме Минфина РФ от 16 октября 2019 г. №03-01-10/79312. Что меня сподвигло написать эту статью? Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в очередной раз призвал бизнесменов заботиться о жизни и здоровье своих сотрудников. В частности, он призвал ввести инструктора по спорту в каждой организации. До этого были инициативы: организовать медпункт в каждой организации, и ФСС обещал какие-то деньги даже компенсировать. Также была идея позаботиться о родителях: организовать комнату матери и ребенка в каждой организации за счет работодателя, а для микробизнеса обещали какую-то компенсацию и то, не полностью. Также наш Президент объявил, что нужно завести инструкторов по спорту, чтобы сотрудники на работе чувствовали себя здоровым и что будут соответствующие льготы. Но, по всей видимости, Министерство финансов не слышит Президента… Почему я считаю, что Минфин не услышал главу государства? Давайте вернемся к этому письму Минфина и поговорим о занятиях спортом.

В чем же суть письма Минфина?

Итак, согласно письму Минфина: если вы, работодатель, оплачиваете своим сотрудникам фитнес или оплачиваете своим сотрудникам любое спортивное занятие в любых спортивных клубах и секциях, то со всех денег, которые вы заплатили за своих сотрудников, вы обязаны заплатить НДФЛ – 13%, страховые взносы – 30%. Так же вы не можете уменьшить налог на прибыль на сумму этих платежей, то есть с этих денег вы заплатите еще 20%. И единственное, что Минфин разрешил – не платить НДС с этих платежей. А то бы еще и НДС нам сюда припаяли, понимаете?

Про НДФЛ: «Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм возмещения организацией сотрудникам стоимости занятий спортом в клубах и секциях, указанная статья (ст.217 НК РФ) не содержит, и такие доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке».

Про страховые взносы: «Таким образом, оплата организацией занятий работников в фитнес-клубе подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата, производимая в рамках трудовых отношений работника и работодателя, независимо от источника данной выплаты и отнесения указанных расходов к расходам, не уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций».

Про затраты: «При этом пунктом 29 статьи 270 Кодекса предусмотрено, что расходы на оплату занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, для целей налогообложения прибыли организаций не учитываются».

Про НДС: «В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Кодекса объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. При этом согласно пункту 1 статьи 39 Кодекса реализацией товаров, работ или услуг признается передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу.

В связи с этим у организации объекта обложения налогом на добавленную стоимость в отношении расходов по оплате физкультурно-оздоровительных услуг, фактически оказанных сторонними организациями сотрудникам данной организации, не возникает, поскольку реализация данных услуг этой организацией не осуществляется».

Каково мое отношение к подобным вещам? Оно довольно простое: у нас отсутствует стабильная государственная политика в области как экономического развития, так и элементарных вещей в виде исполнения Указов Президента.

Складывается ощущение, когда анализируешь нормативно-правовую базу и сравниваешь ее с тем, что Президент перед этим сказал… Такое впечатление, что наш Президент или не читает эти законы и не знает, что в них написано. Потому что, если бы он читал законы и знал, что в них написано, он бы вызвал чиновников и сказал: «Ребят, я это пообещал, почему закон противоречит моему обещанию? Давайте поправим эту ситуацию».

Вопрос к вам, коллеги: как вы считаете, противоречат ли словам Президента действия министерств и ведомств? Добавляет ли это Президенту авторитет или нет?

В наше время я столкнулся с тем, что если кто-то поддерживает действия Правительства, чиновников или Президента, то он – как «белая ворона». У нас уже не модно поддерживать действия Правительства и Президента. Я этой позиции не придерживаюсь. Лично я считаю, если с бизнесменов сдирают шкуру, и с людей тоже сдирают, то я это говорю. Но, вместе с тем, если я вижу, что есть что-то хорошее, какое-то положительное движение, то я лично буду это хвалить за облегчение жизни российского гражданина и российского бизнесмена.

Жду ваших комментариев.

Спасибо, ребята, удачи в делах!