Суд удаляется для вынесения приговора... Успейте заплатить налоги!

Верховный суд выпустил очень хороший документ. Знаете, когда Верховный суд принимает не политические решения, то надо отдать ему должное. Если решения вышли без указаний из Администрации Президента, то Верховный суд принимает очень здравомыслящие решения. Например, отменено 64 Постановление пленума ВАС в части, касающейся привлечения к уголовной ответственности за неуплату налогов.

Теперь вступило в силу Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48. Пожалуйста, изучите его сами, оно написано простым человеческим языком. Вы на него потратите не более 30 минут, но вы, по крайней мере, будете знать, что можно, а чего нельзя делать. Это постановление, по моему мнению, по большей части защищает вас, бизнесменов, останавливая судей от излишне неправомерных требований в уголовном процессе.

Сейчас, после возбуждения уголовного дела, когда бизнесмен видит, что ему за неуплату налогов грозит либо условный срок и большой штраф, либо уголовка, то он может освободить себя от срока, если он возместит ущерб государству. Если бизнесмен заплатит налоги в бюджет до момента назначения первого судебного заседания по делу, то он может освободиться от уголовной ответственности. Это, конечно, не есть хорошо. Потому что человек еще не считается виновным, а уже должен погасить налоги до момента первого судебного заседания.

Так вот, ВС РФ решил облегчить участь налогоплательщиков и предложил законопроект, где будет исправлена ст. 28.1 УПК РФ. И в случае если законопроект будет принят, то у бизнесмена будет право возместить ущерб в любой момент до удаления суда в совещательную комнату. То есть, идет судебный процесс, и вот туже суд собирается удалиться в совещательную комнату для принятия окончательного решения: «сажать, не сажать, на сколько штрафовать и т. д.». И если до этого момента бизнесмен успевает погасить недоимки, пени и штрафы, то в этом случае он будет автоматически освобождаться от уголовной ответственности.

Я считаю, что это новость хорошая. Конечно, может быть, лучшей новостью было бы всех освободить от уплаты налогов и от уголовного преследования за их неуплату. Но если всех освободить от налогов, то государству не на что будет жить. И под «государством» я имею в виду не только строительство дорог и зарплаты учителям и врачам, я имею в виду немалую долю бюджетных денег, которые вы платите и в пользу, и в карман ребят, обслуживающих этот бюджет. Конечно, никто на это не пойдет. Спасибо уже за то, что разрешат нам, грешным, в случае неуплаты налогов компенсировать ущерб государству до удаления суда в совещательную комнату.

Я отношу это к хорошей новости. А ваше мнение жду в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.