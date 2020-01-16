НК РФ vs Минфин: нужен ли счет-фактура для вычета НДС

Добрый день, коллеги.

Избитая тема: ваша организация или вы как ИП, работая на ОСН, перевели контрагенту деньги с НДС. Все подтверждающие документы у вас в порядке, а счет-фактуру по тем или иным причинам обратно не получили. Вопрос: можете ли вы поставить НДС к вычету?

Налоговики на каждом шагу, ссылаясь на ст.171, 172 НК РФ, в частности, на п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 и на ст. 169 НК РФ, говорят нам: «Нет, не можете, потому что счета-фактуры нет». Но вы же выполнили свою обязанность по перечислению НДС, тем не менее, не можете поставить к вычету. Но поставщику-то вы отдали НДС и все подтверждающие документы, но НДС к вычету поставить не можете.

Или другой пример: вы выдали в подотчет деньги, ваш сотрудник купил бензин, ГСМ, принес вам товарный чек, где НДС выделен. Или он предоставил онлайн-чек ККМ, где тоже НДС отдельной строкой выделен. Но налоговики говорят: «Нет, не можешь поставить НДС к вычету, потому что нет счета-фактуры». Хорошо. Вот письмо Минфина от 26 ноября 2019 года № 03-07-11/91521, где говорится о вычете НДС при приобретении горюче-смазочных материалов за наличный расчет без наличия счетов-фактур.

«В случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых НДС, после принятия на учет таких товаров (работ, услуг) на основании счетов-фактур, выставленных продавцами, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм НДС, а также документов, подтверждающих уплату сумм НДС, удержанного налоговыми агентами», можно НДС ставить к вычету, если есть счета-фактуры.

А если нет счетов-фактур, что делать?

Давайте посмотрим мнение Минфина и решим, насколько оно соответствует логике НК РФ и судебно-арбитражной практике. Например, согласно п. 7 ст. 171 НК РФ НДС можно ставить к вычету, не имея счетов-фактур, если вы ездили в командировку, покупали билеты туда-обратно и прочее. В этом случае у вас нет счета-фактуры, но вы можете поставить НДС к вычету на основании бланков строгой отчетности, оформленных на командированного работника, с выделением сумм НДС отдельной строкой. А если вы покупаете ГСМ за наличный расчет, и у вас есть товарный чек, где выделен отдельной строкой НДС и чек ККМ, то все равно Минфин говорит, что без наличия счетов-фактур вычет НДС невозможен.

Но тут главное, что, когда Минфин выпускает подобные письма, он действует строго по формальному признаку. И даже если вы НДС заплатили и у вас есть все доказательства этого, значит, вы можете его поставить к вычету, но только если вы получили счет-фактуру. В этом случае Минфин всегда пишет одно и то же: в соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 года № 03-02-07/2-138:

«Указанные письма имеют информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствуют налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной Минфином России».

Почему такая ссылочка идет? Да очень просто. С точки зрения логики, г. 21 НК РФ и судебно-арбитражной практики, если факт реальности этой сделки доказан, вы НДС действительно заплатили и есть подтверждающие документы, то вы имеете право поставить НДС к вычету, даже если нет счета-фактуры. Вот почему Минфин говорит, что это просто их мнение и что можно пользоваться нормами законодательства, отличающемся от трактовки, изложенной в письмах Минфина. Например, письмо, где говорится, что без счета-фактуры делать ничего нельзя. Это просто формальный подход. Но, скорее всего, придется доказывать вашу правоту в суде, ребят.

Спасибо и удачи вам в вычетах по НДС.