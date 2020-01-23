«Цветочный НДС»: нужны ли отраслевые льготы?

Добрый день, друзья.

Существует потрясающий и простой способ раздербанить налоговую систему — нужно не просто установить идиотские правила и высокие ставки по налогам, но и периодически все менять: у одних льготы отнимать, другим — давать.

Я уже 15 лет повторяю, как мантру:

Давайте перестанем играть с НДС и сделаем плоскую ставку — 10% для всех. И чтобы не было ни ставки 20%, ни ставки 0%... И льготы тоже отменить.

При этих условиях автоматически исчезает обнал, схемы по незаконному выводу денег из бюджета, незаконное возмещение — да много чего исчезает. В результате бюджет получит в 2 раза больше. И можно даже сделать ставку 8%, и все равно бюджет получит не меньше, чем он получает сейчас.

К чему такая пафосная речь? В очередной раз нашлись люди, которые решили пролоббировать себе льготу. Например, национальная ассоциация цветоводов предложила снизить для отечественных производителей НДС с 20% до льготных 10%, а также повысить таможенные пошлины для импортных цветов в 3 раза — с 5 до 15%. То есть чтобы импорт как-то остановить, нужно таможенную пошлину поднять, а ставку НДС опустить.

Я тоже за то, чтобы поддерживать цветоводов России.

Только чем цветоводы лучше кролиководов или строителей?

Почему для строителей ставка НДС 20% — удушающая, а для цветоводов —10%?

Или, например, медицину сейчас освободили от НДС и дали льготу по налогу на прибыль — да ради бога. Но чем медицина лучше частных учебных заведений или людей, спасающих сибирскую тайгу? Ну, это бардак, понимаете? У нас всех спасать надо.

Идея, которую я хочу до вас донести, довольно проста: налоговая система не должна так работать. Что я имею в виду? Правительство выпустило распоряжение, где перечисляются законопроекты, которые внесут в Госдуму в 2020 году в части, касающейся регулирования экономической деятельности мира бизнеса. Сколько их там на самом деле, не знаю. Я насчитал где-то 236 и перестал считать. Т.е. в этом году правительство собирается внести минимум 236 новых законов, регулирующих деятельность российского бизнеса. Да сколько можно?

Правила игры, касающиеся подобных вещей, не должны меняться десятилетиями, они должны устояться.

Налоговые ставки должны быть едиными для всех, или, как минимум, не меняться десятилетиями.

Но ставки надо понизить, потому что НДС 20% — это убийство для экономики. Прежде всего, это убийство производителя! С таким НДС производитель не может конкурировать на международных рынках ни при каких обстоятельствах.

Иногда мне рассказывают, что в Европе ставка НДС 20%, а в Америке — 0%. Я в курсе. Но давайте не будем показывать пальцем на Запад, потому что там при всей их высокой налоговой нагрузке нет таких барьеров для входа в бизнес, рейдерских захватов и коррупции, как у нас.

Поэтому у нас другая ситуация. Кстати, снижение ставки НДС до 10% и повышение пошлины до 15% для цветоводов поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она сделала это в конце декабря в ходе открытого диалога с министром экономического развития Максимом Орешкиным.

Выскажитесь в комментариях.

Что вы предпочтете: сделать единую ставку НДС 10% или периодически менять НДС, давая преференции тем или иным отраслям?

Жду ваших ответов, потому что хочу понять «температуру по нашей больнице».

Спасибо и удачи в делах.