Дороге время, потехе час: поправки в ПДД

Добрый день, дорогие коллеги.

Сегодня речь пойдет о Постановлении Правительства от 20 декабря 2019 года № 1733, которое вызывает у меня противоречивые чувства, как положительные, так и отрицательные. Я не знаю, как к этому относиться.

В этом Постановлении правительство РФ установило нормы времени управления транспортными средствами и отдыха. На самом деле, этим Постановлением правительство дополнило ПДД и внесло изменения времени управления транспортным средством и отдыха.

«26.1. Не позднее 4 часов 30 минут с момента начала управления транспортным средством или с момента начала очередного периода управления транспортным средством водитель обязан сделать перерыв для отдыха от управления транспортным средством продолжительностью не менее 45 минут, после которого этим водителем может быть начат очередной период управления транспортным средством. Указанный перерыв для отдыха может быть разделен на 2 части или более, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя — не менее 30 минут».

Этот период отдыха — 45 минут — может быть разделен на 2 части или более. И первая часть должна составлять не меньше 15 минут, а последняя не меньше 30 минут.

«26.2. Время управления транспортным средством не должно превышать: 9 часов в течение периода, не превышающего 24 часов с момента начала управления транспортным средством, после завершения ежедневного или еженедельного отдыха. Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не более 2 раз в течение календарной недели; 56 часов в течение календарной недели; 90 часов в течение 2 календарных недель 26.3. Отдых водителя от управления транспортным средством должен быть непрерывным и составлять: не менее 11 часов в течение периода, не превышающего 24 часов (ежедневный отдых). Допускается сокращение этого времени до 9 часов, но не более 3 раз в течение периода, не превышающего шести 24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отдыха; не менее 45 часов в течение периода, не превышающего шести 24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отдыха (еженедельный отдых). Допускается сокращение этого времени до 24 часов, но не более одного раза в течение 2 подряд календарных недель. Разница времени, на которую сокращен еженедельный отдых, в полном объеме должна быть в течение 3 подряд календарных недель после окончания календарной недели, в которой еженедельный отдых был сокращен, использована водителем на отдых от управления транспортным средством».

Если у вас транспортная компания или вы частный перевозчик, то вы знаете, что автомобили оснащены тахографами и все контролируется.

К кому относится это постановление?

«Положения настоящего раздела применяются в отношении физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусов. Указанные физические лица по требованию должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения, предоставляют доступ к тахографу и карте водителя, используемой совместно с тахографом, а также осуществляют по требованию этих должностных лиц вывод на печать информации из тахографа».

Уполномоченные будут следить за показателями тахографа, и если вы нарушили правила отдыха и нахождения за рулем, то вас будут штрафовать. А штрафы уже введены.

Но почему же у меня это вызывает противоречивые чувства? Вроде бы хорошее постановление. Все очень просто.

Приведу 2 конкретных, живых примера.

Мой родной дядя всю жизнь отработал водителем, сейчас ему уже за 70, и он все еще ездит на своем КАМАЗе. Но он говорит: «Я сейчас, как езжу: поехал, 2 часа поработал и все, отдыхать». Но это мужику за 70, понимаете? И тут же второй, который произошел буквально в декабре. Мужчина проехал 1600 км без отдыха, нет, он, конечно, останавливался на заправках, но полноценного отдыха у него не было.

Поэтому я не знаю, как относится к таким нововведениям. С точки зрения бизнесмена, мне эти правила не нравятся: срочный груз надо доставить, мужик садится и едет непрерывно. Но есть еще одна причина: мы разрешаем государству регламентировать наш отдых, нашу работу, нашу частную жизнь, лезть в наши семьи и рассказывать нам, как любить жену. Мне кажется, это уже излишне. Должен же присутствовать какой-то здравый смысл.

Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о таких постановлениях и законах. Я хочу понять, сколько процентов за это постановление, а сколько против. И объясните причины.

Спасибо и удачи в делах.