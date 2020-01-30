ЦБ РФ рассказал банкам, как блокировать счета по решениям ИФНС

Добрый день, коллеги.

Сегодня поговорим о недоимках, например долгах по налогам на имущество, землю, да каких угодно. Возможно, вы забыли их заплатить, не успели этого сделать или попросту не знали о них. И в один прекрасный день понимаете, что операции по вашим счетам не проходят. Почему? Расскажу на своем примере: мои операции были приостановлены, потому что, оказывается, я задолжал государству. Эту цифру я запомнил на всю жизнь, потому что она совпадала со стоимостью водки при советской власти — 3 рубля 62 копейки.

С 1 января 2020 года за долг до 100 рублей счета блокировать не будут. А раньше за любую сумму долга можно было «улететь в бан».

Если бы мне сообщили, что у меня есть задолженность, то я погасил бы ее тут же. Причем получилось, что блокировка сработала одномоментно, что категорически неправильно. Алгоритм такой: налоговики вынесли решение и должны были уведомить меня, прислать требование о погашении. Но требование мы не получали. А если бы я не исполнил это требование, то налоговики должны были принять решение о принудительном взыскании. И опять же, уведомить меня и дать минимум 10 рабочих дней на погашение. Но ничего этого тоже не было.

Оказывается, в один день вышло два решения: решение о блокировке расчетных счетов и решение о направлении документов в службу судебных приставов на принудительное взыскание, что нарушает все мыслимые и немыслимые алгоритмы действия самих налоговых органов. О принудительном взыскании, подчеркиваю, требования не было. Но я об этом узнал, когда все было заморожено. Банк об этом тоже не сообщил.

Так вот, теперь Центробанк решил пойти нам навстречу и принял Методические рекомендации от 24 декабря 2019 г. № 29-МР «Об информировании банками своих клиентов о факте приостановления операций по их счетам в банках по решению налогового органа». Центральный Банк РФ пишет:

«В связи с имеющимися сведениями о том, что в ряде случаев клиенты кредитных организаций не располагают информацией о причинах непроведения кредитными организациями операций клиентов по их счетам Банк России обращает внимание на следующее. <...> В частности, статьей 76 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) налоговый орган наделен полномочиями принимать решения о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с пунктом 6 статьи 76 НК РФ такое решение налогового органа подлежит безусловному исполнению банком. <...> В соответствии с абзацами первым и пятым пункта 4 статьи 76 НК РФ решение о приостановлении операций по счетам в банке направляется налоговым органом в банк в электронной форме, а копия такого решения передается лицу, в отношении которого оно принято, под расписку или иным способом, свидетельствующим о дате получения таким лицом копии соответствующего решения, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения».

В личном примере мне никто ничего не давал и ничего не прислал. Просто счета были заблокированы и все. Так вот теперь, чтобы такого не происходило Центробанк решил следующее:

«В целях повышения оперативности доведения до сведения клиентов информации о факте приостановления операций по их счетам в банке по решению налогового органа Банк России рекомендует кредитным организациям незамедлительно после получения указанного решения информировать в инициативном порядке клиента о таком приостановлении».

Почему рекомендует, а не требует — я не знаю, но надеюсь, что это улучшит положение дел. Если к нам от налоговой не всегда все доходит, то от банка, может, дойдет.

Потому что для небольших компаний или ИП блокировка счетов даже на несколько дней — это катастрофа. Особенно если это конец квартала или конец года. В блоге вы можете найти статью, где я рассказываю, что на самом деле налоговики даже счета ваши блокировать не имеют права без особых условий, они должны сначала кое-какие шаги предпринять. Речь идет об обеспечительных мерах по ст. 101 НК РФ.

Эти методические рекомендации не могу назвать какой-то там суперхорошей новостью, это скорее микроскопический элемент здравого смысла, который должен присутствовать в нашей стране. И Центробанк этот микроскопический здравый смысл проявил.

Я считаю, что настоящим здравым смыслом была бы отмена № 115-ФЗ. Только за 2019 год не менее миллиона юридических и физических лиц подверглись различного рода блокировкам своих счетов, или приостановлению РКО, или запрету на дистанционное обслуживание своих банковских счетов. Без суда и следствия, только лишь по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем, финансировании террористов и финансировании распространения оружия массового уничтожения.

Из этого миллиона блокировок вы не найдете ни одного бизнесмена, кто действительно бы отмывал доходы или финансировал что-то запрещенное. Просто критерии написаны таким образом, что любое твое действие, вплоть до снятия наличных, маленького срока существования ООО или благотворительности (этих критериев свыше 200), может навлечь на тебя подозрение о возможном отмывании доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и так далее. То есть ты не отмывал ничего, но ты подпадаешь под эти критерии и тебе могут заблокировать операции. Мне кажется, было бы лучше, если бы Госдума приняла закон об отмене № 115-ФЗили как минимум, приведении его в какой-то разумный вид. Или еще лучше: Центробанк отменил бы свои бесчисленные инструкции, устанавливающие эти восхитительные правила, свидетельствующие об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Я могу по памяти привести еще десятки восхитительных примеров, и все они свидетельствуют об отмывании доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Например, в одном из МР-овском указании ЦБ написано: если ты снял наличные деньги и потратил их на заправку автомобилей или снял наличные деньги и потратил их на покупку лома черных и цветных металлов, ты уже подпадаешь под критерии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

К чему такая длинная речь? Конечно, спасибо Центробанку за это микроскопически правильное решение — Методические рекомендации от 24 декабря 2019 г. № 29-МР. Но было бы здорово, если бы Центробанк, борясь с обналичкой и борясь с терроризмом, все-таки пересмотрел свои правила и сделал их немножко более разумными. Потому что, ребята, положительный эффект от всех этих жестоких правил в тысячу раз меньше, чем отрицательный эффект, который накладывается нашей экономике и гражданам.

Приведу последний пример, с которым я столкнулся в 2019 году. Женщина-пенсионерка открыла депозит аж на 42 тыс. рублей в одном известном и уважаемом банке. А когда захотела его снять, тут-то и началось веселье. Сначала у нее затребовали документы, свидетельствующие о легальном происхождении этих 42 тыс. рублей, и о том, что с этих денег заплатили налоги. Бабушка бегала, принесла какую-то бумажку, свидетельствующую о том, что эти 42 тысячи она скопила с пенсии. Вы думаете, ей эти деньги отдали? Нет, не отдали. После этого от нее потребовали бумаги о том, куда она собирается потратить эти деньжищи. Вдруг она этими деньгами террористов будет финансировать. Чем дело кончилось — не знаю, врать не буду.

Я даже разработал 29 обязательных правил, которые нужно соблюдать для того, чтобы коммерческий банк не заблокировал ваши операции, не лишил вас дистанционного обслуживания и не потребовал от вас уматывать в другой банк за комиссию в 10-20%. Рейдерство такое замечательное. Эти правила будут опубликованы в моем трехтомнике. Скоро появится новое издание.

Ну что, давайте выскажемся, стоит ли сделать правила более разумными в части банковского надзора? И попросим нашего президента, Госдуму и Совфед поменять № 115-ФЗ. А еще лучше отменить его, как закон, наносящий колоссальный ущерб экономике РФ. Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах.