Бесполезные медосмотры сотрудников нужно отменить

Добрый день, коллеги.

За последние пару лет я уже раза 3 возвращаюсь к Приказу Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 года № 302н. Надеюсь эту тему с вашей помощью раскачать и, если нам удастся, то этот восхитительный приказ будет откорректирован, или отменен.

Согласно приказу Минздравсоцразвития, все работники торговых организаций и общепита, даже тех, кто непосредственного контакта с продуктами питания не имеет, должны проходить ежегодный медосмотр. Его должны проходить даже бухгалтера, юристы, кадровики и прочие офисные работники. К сожалению, судебная практика отрицательная. Если ты медосмотр не прошел, то вас, как директора и вашу компанию оштрафуют.

Что включает этот медицинский осмотр? Для бухгалтеров — справка из кожвенерологического диспансера, свидетельствующая о том, что у вас, дорогой бухгалтер, нет заболеваний. Безусловно, директор должен знать, здоров ли его бухгалтер и нет ли у него каких-нибудь нехороших бактерий. Вдруг бухгалтер не сможет баланс сделать? Бывает же такое, понимаете?

Есть еще требование о проверке здоровья не только в области общепита и торговых организаций. Все мы с вами, кто проводит за компьютером больше 50% рабочего времени, тоже должны проходить этот замечательный ежегодный медицинский осмотр и проверять здоровье. Я понимаю, когда в 1983-1984 году вышли первые компьютеры, которые, наверно, давали излучение. Я даже помню времена, когда на экран компьютера продавалась и вешалась специальная просвечиваемся шторка, предназначение которой было его улавливать . Я вас умоляю, ну какое излучение от ноутбука? Излучения из воздуха намного больше, чем от ноутбука.

И дурдом тут в том, что иногда проверяющие, если видят, что сотрудники в офисе больше 50% времени проводят за компьютером, и не прошли медицинского освидетельствования, то директора и компанию можно оштрафовать. Это не значит, что к каждому из вас придут, это означает, что просто требование излишнее. И у проверяющих есть дополнительная возможность задавать глупые вопросы и лишать нас честно заработанных денег. Вот я о чем.

Минтруд еще в начале 2019 года разработал законопроект об исключении всех избыточных требований. Вы думаете, он сдвинулся с места? Нет, законопроект так и застыл на стадии разработки, у него нет номера и он никуда не был внесен и скорее всего не будет. Если государству было нужно пенсионную реформу провести и увеличить пенсионный возраст на 5 лет, то все сделали за 3 дня. НДС решили увеличить — за сутки во всех чтениях приняли! А содрать с бизнесмена или с гражданина шкурку — вообще не вопрос. Законопроекты принимаются влет. А как принять какой-нибудь законопроект (№ 875580-7), облегчающий жизнь малому бизнесу, работающему на упрощенке, я думал, что он вступит с 1 января 2020 года, да хрен там. Его только в Госдуму внесли 30 декабря 2019 года.

Давайте в комментариях милостиво попросим наше правительство принять закон, отменяющий Приказ Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 года № 302н. Или внести изменения, чтобы не было такого, что наш бухгалтер, кадровик, юрист или еще какие-то офисные работники носили справки из кожвендиспансера своему директору.

Ну, это анахронизм какой-то, честное слово.

Спасибо и удачи в делах.