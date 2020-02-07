НПД-шникам разрешили использовать личные счета для работы

Добрый день, уважаемые коллеги.

Давайте поговорим о налоге на профессиональный доход. Я разработал целую методичку по самозанятым, она частично будет опубликована в буклете по оптимизации. А в полном объеме ее можно будет найти в моем новом трехтомнике, который скоро поступит в продажу.

Но вернемся к НПД, для кого он? Он для физлиц и ИП, которые занимаются оказанием различного рода услуг или выступают комиссионерами, или агентами, при условии наличия ККМ. Доход НПД-шника за год не может быть больше 2,4 млн рублей. При оказании услуг физлицам, вы со всего оборота будете платить только 4% и никаких страховых взносов. Если вы получаете свои доходы от юрлиц, то вы будете платить только 6%, плюс там предусмотрен налоговый вычет аж целых 10 тысяч рублей. То есть вы со всего этого заплатите в течение года на 10 тысяч рублей меньше. На самом деле у НПД-шников много преференций. В новом трехтомнике как раз можно прочитать, как этот НПД использовать для оптимизации налогов.

И тут еще одна хорошая новость нам привалила совершенно неожиданно: физлица не имеют права использовать личные лицевые счета для бизнес-операций. То есть, если вы ведете какой-то бизнес (например, цветы на рынке продаете или косметику через интернет) и получаете оплату на свою личную карту, то вас ждет неприятный сюрприз. Поздравляю, в 2020 году к вам могут прийти и доначислить НДС, НДФЛ плюс пени и штраф не меньше 20%. Плюс, так как вы не сдавали декларации свыше полугода по НДС и по НДФЛ (а вас признают бизнесменом), то вы будете платить еще и 30% штрафа от всей суммы недоимки. По этому поводу было указание ЦБ РФ, в соответствии с которым личные лицевые счета физлиц запрещается использовать для бизнес-операций.

Но внезапно Центробанк выпустил Информационное письмо ЦБ РФ от 19 декабря 2019 г. №ИН-014-12/94, где написано:

«Принимая во внимание, что в Федеральном законе № 422-ФЗ не установлена необходимость использования физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, конкретных видов банковских счетов, использование такими физическими лицами своих текущих банковских счетов для получения профессионального дохода не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации».

То есть, переводя на человеческий язык, ИП и физлицам на НПД можно использовать свои личные лицевые счета (карточки) для получения дохода.

Я не знаю, с чем это связано, но это хорошая новость. Возможно, это потому, что когда вы скачиваете программу «Мой налог», то ваши счета и так все будут видны налоговикам. Может быть, по этой причине, не знаю. Но факт заключается в том, что Центробанк выпустил письмо, разрешающее использовать личные лицевые счета физлиц, применяющих НПД.

Побольше бы таких хороших новостей. С другой стороны, нужно понимать, что у нас этот налог на профессиональный доход был введен в 4 субъектах федерации, а с 1 января 2020 года — в 23 субъектах федерации. Но даже если вы не живете в регионе, где работает НПД, но на территории такого региона вы ведете какую-то деятельность или у вас есть клиенты оттуда, то вы можете тоже работать на НПД. Я понимаю, что сейчас физлиц выманят из «серой зоны», а потом, наверное, через время налоговые ставки начнут увеличивать. Мне так кажется. То есть, где бы вы ни жили, а если из «регионов на НПД» к вам поступает хоть одна копейка и если ваш годовой доход не больше 2,4 млн рублей, то вы можете работать на НПД.

Надеюсь, что информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.