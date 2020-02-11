Стань частным приставом: Минфин подкинул идею для «стартапа»

Добрый день.

Я просто обалдеваю от новости, которую я вам сейчас расскажу. Я уверен, что часть из вас захочет использовать эту новость, чтобы заработать больше денег, открыть новый бизнес или новое направление. А кто-то из вас может создать целую отрасль, благодаря этой новости. Это просто уникальный способ заработка. Правда он немножко крысятничеством попахивает. Ну, это ничего. Порадуйтесь, я уже порадовался, теперь ваша очередь.

Министерство финансов опубликовало обзор бюджетных расходов на деятельность службы судебных приставов и пришло к выводу, что они очень сильно перегружены. Буквально в разы. Причем основную долю их работы составляют взыскание долгов с юрлиц. И поэтому авторы документа предложили ввести в Российской Федерации институт частных судебных приставов, которые будут взыскивать долги с юрлиц, и таким образом у ФССП освободится время для взыскания долгов с граждан. То есть государственные приставы будут заниматься только гражданами, а частные судебные приставы будут взыскивать долги с юрлиц.

Я же говорил, что новость хорошая? Можно целую отрасль создать и на этом зарабатывать. Представляете, какое раздолье будет, какой передел рынка будет... Какие интересные события нас ожидают. И, поверьте моему личному опыту, цифры, связанные с защитой бизнеса и с тем, чтобы от вас отстали, будут измеряться не миллионами рублей, а миллионами долларов.

Как вы считаете, Минфин выступил с этой инициативой в заботе о государстве или в заботе о тех кандидатах, которые эту отрасль будут создавать. Голосуйте в комментариях:

кто за то, что Минфин в данном случае честно, с открытой душой хочет позаботиться о государстве — ставьте 1;

кто за то, что у Минфина есть какие-то иные намерения — ставьте 2.

И напишите, почему вы так считаете. Я хочу проверить вашу искривленную психику. Потому что я, Туров, однозначно считаю, что Минфин стоит на страже интересов государства, все будет честно и красиво. Частные судебные приставы будут просто, как ангелы с небес, относиться к своим бывшим коллегам-бизнесменам. Вот я так считаю. А вы наверняка со своей искривленной психикой поставите цифру 2. Я вот прямо предвижу это.

Удачи в делах.