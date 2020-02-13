Уголовка для юрлиц: сбудется ли мечта Бастрыкина?

Добрый день, уважаемые коллеги.

Январь 2020 года получился очень плодовитым на разного рода новости. Я, честно говоря, думал, что Александр Иванович Бастрыкин, наконец, откажется от этой идеи. Потому что он с ней носится уже минимум лет 7. Разработан даже целый законопроект — его подавали в Думу, но там он «утонул» и больше не «всплыл». Но этот законопроект обладает какой-то уникальной способностью не тонуть. Знаете, что у нас не тонет?

Так вот, в январе Александр Иванович Бастрыкин озвучил планы на 2020 год. Кому же Следком собирается уделить максимум внимания? Юрлицам. Для них предложили ввести уголовную ответственность. Александр Иванович заявил, что данная мера — самое эффективное средство в борьбе с коррупцией. Без введения этого института невозможно участие России в международных организациях и подписание международных договоров. Далее он заявил, что административная ответственность эффективности в борьбе с коррупцией не приносит. Например, ее применение ничуть не мешает выводу незаконно нажитых средств за границу. Более того, административная ответственность не позволяет арестовать счета компании, она назначается уже после вынесения приговора физлицу. Поэтому ничто не мешает правонарушителю, фактически контролирующему организацию, вывести средства с банковских счетов.

Зампредседателя Следственного комитета присоединился к мнению руководства: ввод уголовной ответственности против юрлиц является наиболее эффективным средством защиты прав инвесторов. А еще он решит экономические и экологические проблемы. Каким образом? Так же защитит нас от угрозы финансирования терроризма. Представляете? Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша... Моих мозговых клеток не хватает понять всю глубину творческой мысли руководителей Следственного комитета. Причем тут экология? Причем тут финансирование терроризма? Причем тут рост экономики?

Напишите, пожалуйста, в комментариях, в чем же будет заключаться уголовная ответственность юридических лиц? Как будут наказывать? Через расстрел? Повешение? Это интересно. В предыдущих версиях законопроекта, которые я внимательно проштудировал, было написано: «максимальным уголовным наказанием для юридического лица будет ликвидация». Знаете, в чем минус? Если законопроект пройдет в том виде, в котором он сейчас, а там есть один довольно существенный и неприятный нюанс. Если через суд будет доказано, что юрлицо не соответствует признакам самостоятельности и добросовестности, то оно в уголовном порядке будет аннулировано. И все сделки, которые совершило данное юрлицо за истекшие годы, также будут аннулированы. А соответственно, весь НДС, который ставили к вычету от этого юрлица, аннулируется и его придется восстановить и отдать в бюджет. Налог на прибыль тоже будет аннулироваться. Эта часть меня беспокоит, больше всего. И не потому, что я выступаю за обнальные конторы. В конце концов, бизнесменов все равно заставят работать легально, это уже пообещал господин Егоров (глава ФНС).

Вопрос даже не в том, что постепенно все обнальные способы будут убиты, это уже понятно. Хотя я об этом говорил еще 7 лет назад, но они до сих пор существуют. А еще меня беспокоит, что под эту раздачу уголовной ответственности могут попасть юрлица, которые никогда не принимали деньги для обналички. Ведь после этого пострадает куча контрагентов.

Давайте проголосуем, удастся ли принять закон об уголовной ответственности юридических лиц в 2020 году или нет? Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах.