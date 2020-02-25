Не все зависит от вас, господин Силуанов...

Добрый день, друзья.

Знаете, что не понимаю? Новый премьер-министр Мишустин Михаил Владимирович пару дней назад сказал, что он поедет по стране, встретится со всем микро и малым бизнесом и создаст хорошие условия для их развития.

Господин Егоров, новый глава ФНС России тоже сказал, что создаст идеальные условия для уплаты существующих налогов. Владимир Владимирович Путин нам пообещал райскую жизнь! И что в стране будут созданы самые лучшие условия для российских бизнесменов. А глава Минфина как будто их не слышит...

А может быть дело в другом? Может быть, это говорят с экранов телевизоров, чтобы нас успокоить? Потому что, когда я это слышу, то у меня прямо аж спина разворачивается и мне хочется сказать: «Какие хорошие министры». А когда я смотрю законодательство, которое с их подачи принимается, или письма, которые они подписывают, то видишь, что одно не соответствует другому. Понимаете, о чем я говорю?

Ну да ладно, вернемся к министру финансов.

«Глава Минфина объявил, что компании, уличенные в подтасовке налоговых выгод, не вправе претендовать на справедливый пересчет всех налоговых обязательств после доначислений инспекторов.

Силуанов А.Г. объяснил, что практика рассмотрения вопроса поменялась после внесения в НК РФ статьи, очертившей границы прав налогоплательщиков. Ранее суды руководствовались Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53».

А сейчас, они как будто не руководствуются этим постановлением пленума ВАС, которое может отменить только пленум. Минфин его отменить не может.

И суды по-прежнему обязаны руководствоваться этим постановлением пленума, защищающим бизнесменов.

Так что, господин Силуанов, посмотрите, пожалуйста, Конституцию и усвойте одну простую вещь: судебная власть не зависит от вас и вашей чиновничьей власти. Независима. И решение пленума, пока оно не отменено, является обязательным.

Поправьте меня, может быть, оно уже отменено? Может быть, вышло новое решение пленума, которое я как-то пропустил? Но я ничего подобного не знаю.

«Нормы, дополнившие кодекс (имеется в виду п. 1 ст. 54.1 НК РФ), подобных назиданий не содержат, зато описывают обстоятельства, при которых налогоплательщик лишается возможности уменьшить сумму налогов, указывает глава Минфина».

А какие же назидания он имеет в виду? По его словам, в Постановлении пленума Высшего арбитражного суда № 53 было написано, что высшая судебная инстанция предписывала арбитрам реконструировать налоговые обязательства в сторону уменьшения. В частности, по налогу на прибыль в случае, если этим налогоплательщикам было отказано в вычетах по НДС. А сейчас, типа, уменьшать ничего не надо. Не надо делать так, чтобы бизнесмен платил меньше налог на прибыль.

«Так, согласно пункту 1 ст. 54.1 недопустимо намеренно занижать налоговую базу, искажая реальные факты деятельности. В соответствии с пунктом 2 уменьшить налоговые платежи можно при одновременном соблюдении двух условий:

сделка не преследует в качестве основной цели неуплату или зачет налога;

обязательства по ней исполнила сторона договора или тот, к кому соответствующая обязанность перешла по закону или соглашению».

Все бы ничего, если действительно, какой-то бизнесмен по уши сидел на обнале, сделал неграмотное дробление, зарегистрировал 2 десятка липовых компаний, перемешал персонал, сайты, и т. д. Все это было по формальному признаку. И в добавок все это существовало лишь на бумаге, активов у этих компаний нет. По сути, реальную экономическую деятельность они не несут, общехозяйственных расходов у них никаких нет. Все это бумажная оптимизация, как я это называю. Даже если бизнесмен так сделал, даже его я готов защищать по очень простой причине: попробуйте поработать на ОСН.

Нам говорят, что это лучшая система налогообложения в мире — нет. Даже упрощенка, вмененка, куда ни шло... Но даже там страховые — 30%, НДФЛ — 13%, плюс налог на имущество. Дофига всего платишь. А добавьте сюда еще «Платон», скрытые платежи в виде утилизационного сбора, экологический сбор, да я упарюсь сейчас перечислять. И вы нам рассказываете, что у нас щадящая система налогообложения? Что на Западе хуже?

Давайте мы будем брать пример не с Германии и Дании, а с Арабских Эмиратов. Такая же страна богатая нефтью и газом. Давайте там налоги посмотрим. Давайте посмотрим те страны, где есть также много энергетических ресурсов, как у нас. Почему мы должны брать пример по высоким налоговым ставкам? Давайте возьмем пример по низким налоговым ставкам.

Даже если бизнесмен накосячил и создал липовую оптимизацию, я все равно буду на его стороне. Потому что условия для этого бизнесмена не создали.

Сначала сделайте медицину как в Израиле, дороги как в Германии. Я недавно смотрел выступление в МГУ Джека Ма, создателя Алибабы. И он говорит: «В Российской Федерации нет логистики вообще. У вас такая большая страна, а логистика отсутствует совсем. Как же вы можете вести бизнес, перемещать грузы и вообще работать, если в вашей стране нет логистики?» И это говорит нам китаец. Так вот, сделайте сначала логистику нормальную, а уже потом требуйте такие большие налоги.

Но к чему такая пламенная речь? Дело в том, что, по моему мнению, господин Силуанов читает ст. 54.1 НК РФ как-то однобоко. И, по моему мнению, господин Силуанов своими высказываниями создает условия для того, чтобы налоговики использовали, например, 17 абсолютно противозаконных критериев. Их нет ни в одном законе, но они описаны в одном из писем по так называемому «неправильному дроблению бизнеса».

Было бы здорово, если бы эта ситуация была как-то уравновешенна. Чтобы не было такого: «Чиновники, во всем правы, а вы, бизнесмены, не можете быть правы ни в чем».

Еще раз: бизнесмены не ангелы. Но если мы начнем в сантиметрах измерять, кто ангел, а кто нет... Вот тогда бизнесмены в соответствии с ребятами, покупающими самолеты и яхты за зарплату, точно будут ангелами.

Давайте подведем итог. Люди, создающие национальное достояние страны: работающие в коммерческих структурах за зарплату, микробизнесмены, ИП, бизнесмены на спецрежимах или на ОСН — точно не ангелы. Я это знаю. Но, блин, именно они создают национальное достояние страны!

И я бы хотел к ним более уважительного отношения. Или, скажем так, движения навстречу, а не так, что ты, бизнесмен, должен, а мы тебе ничего не должны. Может быть, пора начать отдавать что-нибудь?

Напишите в комментариях, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.