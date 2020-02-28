Логин, пароль и селфи: как стать самозанятым в 3 клика

Добрый день, уважаемые друзья.

Налоговая инспекция продолжает рекламировать налог на профессиональный доход. И вот недавно ФНС выпустила очередное информационное письмо «Самозанятым теперь можно стать еще в 19 регионах».

Мне понравился этот документ. Вы скажете: «Чем же он тебе может понравиться, если всех граждан, которые работают, пытаются загнать в стойло?» Объяснюсь:

«Я, Туров Владимир Викторович, считаю, что некоторые налоги нужно переложить на физлиц. Зарплата должна выдаваться людям на руки вместе с НДФЛ, чтобы каждый человек самостоятельно отдавал этот налог в бюджет и сдавал соответствующую отчетность».

Также я считаю, что нужно посчитать, сколько у каждого гражданина денег на лицевом счете в пенсионном фонде, посчитать всех вместе и вычесть оттуда то, что ушло на содержание аппарата. А оставшиеся деньги отдать гражданам, но не физически отдать, а перевести по желанию в любую организацию. Например, кто-то захочет хранить и копить свою пенсию в банке. Кто-то — в страховую компанию или негосударственный пенсионный фонд свои деньги отдать.

А тем гражданам, которые уже отработали, повысить пенсию минимум в 2 раза. Наш бюджет трещит от лишних денег. Так что можно себе позволить повысить пенсии. И программу перехода надо растянуть лет на 20, чтобы нынешних пенсионеров не обидеть и будущих.

При этом мы можем уменьшить пенсионный возраст и отменить прошлогоднее повышение. Я считал на калькуляторе, это все возможно, поверьте. И кроме того, что гражданин должен сам платить НДФЛ, нужно, чтобы еще он сам распоряжался своими 30% страховых взносов. Хочет — отправляет себе на будущую пенсию, хочет — тратит.

А еще я также считаю, что те граждане, которые получают доход нелегально — сильно обижены на государство. Они считают, что государство им должно, а они государству ничего не должны. И что даже 4-6% НПД они категорически не хотят отдавать в бюджет. Я считаю, что эти граждане тоже должны легализоваться, тем более страховые у них — ноль. А эти 4-6% платятся со всего дохода, независимо от коммерческой деятельности, которую ведут.

Я знаю, что мои слова не добавят мне авторитета. Но я также знаю, что, если мы сделаем так, как я сказал, у нас мгновенно изменится ситуация в стране. Потому что люди, наконец, поймут, откуда в бюджете берутся деньги и начнут спрашивать о своих деньгах. Пройдет 2-3 месяца, а может и год, и вы увидите, как граждане, которые только что заплатили НДФЛ или узнали, что в стоимости 1 литра бензина заложено 70% налога, то все наконец поймут, какой ценой нам все достается.

Пару лет назад я проделал большую аналитическую работу, она называется «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?». Очень рекомендую прочитать.

И вот когда граждане или гражданки сами все будут платить, они очень быстро наведут порядок и начнут спрашивать с каждого чиновника результат. Пока бизнесмен за всех платит, а гражданин живет в неведении, и думает, что деньги падают с неба... Одна барышня мне заявила, что правительство платит ей зарплату, а деньги на эту зарплату печатает! И это мне говорила налоговый инспектор. Понимаете? Пока граждане будут считать, что деньги откуда-то берутся — не будет порядка в нашей стране.

Так что это информационное сообщение налоговиков я считаю хорошим. И действия налоговиков в части, касающейся внедрения НПД я считаю хорошими.

Когда граждане начнут платить налоги, они начнут действовать. А не только возмущаться на кухне и тихо ненавидеть кого-то. У нас сразу все поменяется в лучшую сторону.

Что же налоговики советуют? Я часто говорил, что даже если вы не живете в регионе, где работает НПД, вам достаточно иметь клиента из такого региона и тогда вы можете применять этот режим. Плюс на новом семинаре я об этом рассказываю, и в новом буклете целый раздел посвящен НПД. Нормально все, можно спокойно работать. Можно даже в оптимизации использовать,

Так вот, в письме налоговики рассказывают, как пройти регистрацию самозанятого. И пишут, где можно более подробно узнать о льготном налоговом режиме и правилах его применения, преимуществах и ограничения, предусмотренных законом. На самом деле, в этой части государство сделало реально конфетку.

Я тут недавно делал анализ блогеров и заметил, что в наше время, если ты хвалишь кого-то из чиновников или хвалишь государство за что-то — тебе обеспечены дизлайки и ненависть. И наоборот, если ты их ругаешь, например, как Навальный, который ничего хорошего не видит в нашем государстве. Там сплошь все плохо и ужас-ужас. Знаете, но все-таки более честно видеть не только черное, но иногда и белое?

Разговаривал я недавно о налогах с одним парнем, который живет в одной из европейских стран уже 21 год. Да вы бы застрелились, если бы вам сказали какие налоги он платит. А они там не ропщут, платят, все нормально. Вы скажете: «Ну они же и получают». Да, они получают. Так, давайте начнем платить хотя бы 4%, а потом наведем порядок. И, учитывая, что мы нефтяная держава и денег у нас за гланды, у нас и налоги останутся низкие и при этом еще и порядок будет, как в европейских странах.

Давайте будем брать у западных стран лучшее и не будем брать худшее. Там своего дерьма хватит. Достали. Хочу чего-нибудь нового. Хочу уважения прав человека, уважения к миру бизнеса, хочу перспективы. Хочу спокойствия. Хочу спокойно смотреть в завтрашний день. Может быть, вы этого тоже хотите.

У нас же столько плюсов, у нас шикарная страна, потрясающие люди, качественная еда. У нас много хорошего, не хайте свою страну, пожалуйста. Но на всякий случай, хрен его знает, что будет в ближайший год, приготовьте лучше запасной аэродром... Ну а потом все поменяется и опять у нас все будет хорошо.

Спасибо и удачи в делах.