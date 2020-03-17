НДС в большом городе: серия №1

Добрый день, коллеги.

Я решил сделать сериал про НДС, где мы разберем Письмо ФНС России от 27.01.2020 №СА-4-7/1129@. Если вы работаете на ОСН и платите НДС, то, пожалуйста, поручите вашим юристу и бухгалтеру проштудировать этот документ. Налоговики сделали обзор правовых позиций Верховного и Конституционного судов, где 90% дел касаются НДС.

Серия первая

Допустим, ваша компания изготавливает рекламные материалы (буклеты, постеры и т. д.), которые вы раздаете вашим клиентам, чтобы привлечь побольше денег в вашу компанию. Какой вывод сделали налоговики вместе с судами? Если стоимость каждого рекламного материала меньше 100 рублей, то вы не сможете поставить НДС к вычету. Даже если эти буклеты вы использовали, чтобы рекламировать организацию. По мнению налоговиков и судов, это не связано с деятельностью, облагаемой НДС. И пожалуйста, не ищите здесь логики. Ее нет.

А вот если эти материалы стоят больше 100 рублей за единицу, то они уже используются в деятельности, облагаемой НДС, и можно поставить его к вычету.

«Глава 21 Налогового кодекса Российской Федерации не содержит положений, препятствующих принятию к вычету сумм „входящего“ налога по рекламным материалам, но устанавливает особенности исчисления налога при передаче этих материалов розничным покупателям с учетом того, имеют ли передаваемые материалы потребительскую ценность, могут ли они быть отнесены к товарам незначительной стоимости (менее 100 рублей)».

И не могу не процитировать выводы налоговиков.

«По мнению инспекции, приобретенная обществом рекламная продукция не предназначена для использования в облагаемых налогом на добавленную стоимость операциях, поскольку не имеет ценности для потребителей (стоимость меньше ста рублей, значит, ценности она не имеет) и, соответственно, не может быть использована иным образом, кроме как для получения информации о продавце и его товарах, а не для ее реализации покупателям».

Ну что за бред. Я просто шалею от этих выводов.

«Принимая во внимание, что суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров, подлежат вычету только в случае использования этих товаров для осуществления операций, облагаемых указанным налогом, с точки зрения судов, у общества отсутствовали правовые основания для применения налоговых вычетов».

Короче, если свыше 100 рублей — можно, меньше — нельзя.

Я много раз видел консультантов в области налогов и видел бизнесменов, которые пытались мыслить логически, но они попадали в неприятности. Вы скажете: «Ну как можно попасть в неприятности, если ты строишь свои умозаключения на основе здравого смысла?» Отвечаю: «Попасть в неприятности можно, потому что ты имеешь дело с документами и нормативной базой. Например, с НК РФ, где нет никакой логики и здравого смысла». Я это заявляю совершенно ответственно. Соответственно, к чему бы это ни относилось, всегда смотрите, что написано в НК РФ, ГК РФ, УК РФ, УПК РФ и т. д. А также всегда смотрите судебную практику, либо обращайтесь к специалистам, которым доверяете.

Казалось бы куда проще: компания работает на ОСН, продает столы, и она раздает рекламу: «Люди, приходите к нам, покупайте столы». Люди, благодаря этой рекламе, приходят и покупают столы. Компания же с реализации столов платит НДС, значит, было бы разумно предположить, что затраты на рекламу тоже можно принять к вычету по НДС. Нет, нет здесь логики, понимаете? И я вам могу привести десятки подобных примеров.

Приведу еще один пример, где тоже нет никакой логики. Принято решение, что если в вашей компании есть шведский стол, то я вас поздравляю: теперь со всей стоимости стола вы должны будете с каждого сотрудника удержать НДФЛ. Дополнительные 13%, со всей съеденной еды, и начислить страховые 30%. Ну, где здесь логика? Поэтому не ищите, пожалуйста, логики в нашей нормативной базе. Если эта логика и есть, то она продиктована целями, которые очень сильно отличаются от ваших. Большего, к сожалению, сказать не имею права.

Я все-таки не политическая фигура и мне плевать на политику. Я не собираюсь становиться ни депутатом, ни президентом. Но если вы хотите быстро и гарантированно деградировать, как личность — идите в политику. Я вам гарантирую быструю и качественную деградацию. А я не хочу. Хочется пожить как-то так для людей. Не для себя, кстати, а для людей пожить хочется, и для близких тоже.

Спасибо и удачи в делах.