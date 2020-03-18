НДС в большом городе: серия №2

Добрый день, коллеги.

Вторая серия

Как я уже говорил, этот «сериал» основан на Письме ФНС России от 27 января 2020 года №СА-4-7/1129@, где налоговики дают обзор судебной практики и весь этот обзор имеет отношение к НДС.

Один бизнесмен взял и заплатил налог на имущество с кадастровой стоимости, убрав оттуда НДС. С точки зрения здравого смысла он поступил абсолютно правильно. Почему? Потому что согласно гл. 21 НК РФ, НДС является косвенным налогом. Каждый бухгалтер вам подтвердит, что когда он амортизирует актив, например, линейным методом, то этот актив учитывается в амортизации без НДС. Более того, при уплате налогов НДС сразу вычленяется и убирается. И на затраты мы ставим по налогу на прибыль всё без НДС. Страховые взносы, например, уменьшая налог на прибыль, не могут уменьшить НДС. Как и имущественные налоги, уменьшая налог на прибыль, не могут уменьшить НДС.

И наш бизнесмен исходил из этого и заплатил имущественные налоги с кадастровой стоимости без учета НДС и проиграл все суды.

И как же государство обосновывало свою позицию?

«Суды указали, что налогоплательщик неправомерно для целей расчета указанного налога самостоятельно уменьшил отраженные в Едином государственном реестре недвижимости показатели кадастровой стоимости налогооблагаемых объектов на сумму налога на добавленную стоимость, включенную в названную стоимость по итогам государственной кадастровой оценки».

Дальше тут вообще жесть.

«Конституционный Суд Российской Федерации не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению, указав на предпочтительность применения для целей налогообложения именно кадастровой стоимости, равной рыночной стоимости объекта недвижимости, перед кадастровой стоимостью, установленной по результатам государственной кадастровой оценки. При том, что само по себе это, не опровергает и достоверность установленных результатов государственной кадастровой оценки объекта недвижимости, которая учитывает в том числе рыночную информацию, связанную с экономическими характеристиками использования объекта недвижимости. Относительно норм Налогового кодекса Российской Федерации, а также Закона „Об оценочной деятельности в Российской Федерации“, Конституционный Суд Российской Федерации указал, что они не регулируют вопросы определения налога на добавленную стоимость при установлении кадастровой (рыночной) стоимости объекта недвижимости, а, следовательно, не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя в указанном им аспекте».

И тут у меня начинает ехать крыша. То есть абзацем выше Конституционный суд говорит: налог на имущество надо платить с кадастровой стоимости, рассчитанной с НДС. А абзацем ниже он говорит, что НК РФ тут ни при чем.

Подождите, это же налоги. Как налоговый кодекс ни при чем? Это имущество. Как закон об оценочной деятельности ни при чем? Не понимаю я, дорогие судьи Конституционного суда, как один абзац соотносится с другим абзацем?

Дальше Конституционный суд говорит:

«...что само по себе определение рыночной стоимости объекта в целях дальнейшей его эксплуатации без реализации этого имущества не создает объект обложения налогом на добавленную стоимость».

Ребята, тушите свет. Я внимательно разбирался в попытке понять их логику и занять их точку зрения. И теперь я считаю искренне, что Конституционный суд не может ошибаться.

У нас в Конституционном суде просто святые работают. Они, эти святые, например, решили, что если у бизнесмена несколько компании и каждая занимается реальным бизнесом, то это уже противозаконно только лишь потому, что там присутствует компания на ОСН, а рядом — компании на спецрежимах.

Или эти святые решили, что, несмотря на подписанные Россией межгосударственные договоры и соглашения, РФ не собирается выполнять решения международных судов. И сейчас это будет внесено в конституцию. Но я не понимаю этой логики в отношении бизнесменов.

Я вас очень прошу, дорогие дамы и господа, выскажитесь в комментариях, как вы считаете, правомерно ли решение Конституционного суда? Есть ли логика брать налог на имущество с кадастровой стоимости, которая рассчитывается вместе с НДС, хотя НДС — косвенный налог? Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах.