НДС в большом городе: серия №4

Добрый день, друзья.

Три предыдущих серии были очень эмоциональными, потому что там, по моему мнению, наше государство при полном отсутствии логики и здравого смысла берет с бизнесменов последнее. Я имею в виду НДС. А эта серия, наоборот, будет хорошая, хотя документ тот же (Письмо ФНС России от 27.01.2020 №СА-4-7/1129@).

Четвертая серия

«Покупатели продукции организации-банкрота, реализованной ею с выставлением счета-фактуры, в котором выделена сумма налога на добавленную стоимость, имеют право на вычет по этому налогу, если не будет установлено, что его сумма, учтенная в цене продукции, произведенной и реализованной такой организацией в процессе ее текущей хозяйственной деятельности, при объеме и структуре ее долгов заведомо для ее конкурсного управляющего и для покупателя указанной продукции не могла быть уплачена в бюджет».

Это хорошая новость, потому что до этого налоговики постоянно доначисляли НДС. Допустим, вы покупали что-то у организации-банкрота, а она потом не платила НДС (банкрот же), а у вас НДС налоговики забирали. И бизнесмен страдал ровным счетом ни на чем. Он, работая на ОСН, заплатил деньги с НДС организации, а она потом оказалась банкротом. Откуда же он знал? Бизнесмен получил от будущего банкрота счет-фактуру, поставил НДС к вычету. А налоговики этот НДС сняли с бизнесмена, если банкрот не заплатил.

Теперь надо доказать сговор между вами и конкурсным управляющим. А также доказать, что вы и конкурсный управляющий знали, что организация-банкрот не сможет заплатить НДС. Думаю, что доказывать это будет довольно сложно. Итак, подробнее почитать об этом деле можно в Постановлении Конституционного суда РФ от 19 декабря 2019 года № 41-П (по запросу Арбитражного суда Центрального округа о проверке конституционности подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации).

Ну а заключительные серии «НДС в большом городе» будут опубликованы в VIP-клубе. Постараюсь их сделать более оптимистичными, потому что, первые три серии — просто ни в какие ворота. Но это зависит не от меня, я же эту информацию даю на основании судебных решений и на основании письма ФНС России.

Спасибо и удачи в делах.