Забота строгого режима: до 7 лет тюрьмы за несоблюдение карантина

Уважаемые коллеги, досмотрите этот ролик до конца.

25.03.2020 года в Госдуму внесли законопроект, с помощью которого мы собираемся победить вирус. Я на 100% уверен, что этот законопроект будет в скором времени одобрен.

В России ужесточается наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если произошло массовое заболевание людей, то виновник наказываются штрафом в размере от 500 до 1 млн рублей или в размере зарплаты (или иного дохода осужденного) за период от 3 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет. В случае гибели одного человека или создания угрозы массовых заболеваний — штраф до 2 млн рублей или сумма зарплат за 4-5 лет. А если заражение людей произошло умышленно, то обвиняемому вменяют терроризм.

Здесь полностью отсутствует обращение к людям, как к здравомыслящим существам, способным осознать всю степень опасности. Как будто люди не могут соблюдать разумные ограничения и рекомендации, которые не позволят пандемии еще больше распространиться.

Большего сказать не имею права, скоро сами все узнаете.

Советую к чертовой матери отключить телевизор и весь негатив, льющийся с экранов. Используйте это время с пользой — учитесь, работайте в 2-3 раза больше, чтобы иметь возможность выжить. Если придется сидеть дома — работайте из дома, благо, современные технологии все позволяют.

Завтра мы проснемся в новом мире, с точки зрения экономического формата. Учитесь! Побольше оптимизма, побольше здравого смысла.

Спасибо, пусть все будет хорошо.