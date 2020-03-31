Борьба с COVID-19. Рекомендации Роспотребнадзора

Добрый день, друзья.

Давайте посмотрим, что делает Роспотребнадзор для борьбы с коронавирусом. В этой области было выпущено уже очень много разной нормативной базы. Но я вам дам только два документа, которые имеют непосредственное отношение к вам, как к физлицу и как к работодателю.

Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-2 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Господа бизнесмены, вы обязаны иметь эту инструкцию, прочитать ее и делать то, что написано в этой инструкции при условии, что у вас есть офис. В инструкции есть описание, как передается вирус, какие средства дезинфекции надо использовать в офисе и что подлежит обеззараживанию.

Например, обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях, предназначенные для пребывания пассажиров, а также персонал аэропорта, занятый в обслуживании пассажиров и багажа, включая поверхности в помещениях, руки, предметы обстановки, подоконники, спинки кроватей и прикроватных тумбочек, посуда больного, дверные ручки, игрушки, выделения в воздух и другие объекты. Не подумайте, что это только про аэропорты. Обеззараживаться должно все в офисе. Профилактика как проводится?

Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения распространения возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, в учреждениях, на территориях и т.д. В любом офисе, где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне. И это включает в себя:

меры личной гигиены;

частое мытье рук с мылом;

использование кожных антисептиков;

регулярное проветривание помещений;

проведение влажной уборки для дезинфекции, с применением наименее токсичных средств.

Мероприятия прекращают через 5 дней после ликвидации угрозы. То есть, когда угроза в государстве будет снята, 5 дней еще протираем, потом прекращаем.

Короче этот документ является официальным нормативным актом, который вы должны использовать. И, по моему мнению, так как вы являетесь разумным, заботливым бизнесменом, то вы этот документ распечатаете, прочитаете и будете следовать не только рекомендациям того, что здесь сказано, а будете делать даже больше. Например, мы решили закупить маски и антисептики для сотрудников.

Но лично я считаю любые подобные меры нашего правительства, в данном случае, Роспотребнадзора, верными. И дай бог, чтобы все это прошло хорошо у нас и все закончилось очень быстро.

Еще один документ - Информация Роспотребнадзора «Об основных принципах карантина в домашних условиях».

Спасибо и удачи в делах.