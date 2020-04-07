Костюм гендиру за счет фирмы: кто заплатит НДФЛ

Добрый день, коллеги.

На повестке дня Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.02.2020 №Ф09-393/20 по делу №А60-31602/2019. Это судебное решение я взял, чтобы, с одной стороны, немножко посмеяться, с другой стороны, поиздеваться.

Налоговики начислили хлебокомбинату небольшой НДФЛ, недоимку по НДФЛ в 235 тысяч 285 рублей. И эта бы недоимка меня даже не заинтересовала, не те деньги, согласитесь. Для хлебокомбината заплатить недоимку в 235 тысяч рублей по НДФЛ несложно. Меня это дело заинтересовало по другой причине.

В чем суть?

Короче, на этом хлебокомбинате есть директор, хороший, уважаемый человек. И им приобретались брюки, сорочки, пальто, туфли, пиджак, куртка, ботинки для работы. Документы, подтверждающие приобретение указанных товаров, отражались в авансовых отчетах и передавались в бухгалтерию организации для отражения на счетах бухгалтерского учета с целью дальнейшего возмещения затрат директору на покупку одежды.

Более того, в пункте 6.5 Трудового договора с директором прямо предусмотрена обязанность работодателя, то есть организации, возместить расходы, которые генеральный директор несет в связи с исполнением своих трудовых обязанностей. В том числе возместить расходы, связанные с подержанием делового стиля руководителя и имиджа предприятия. И поэтому все, что он покупал, было признано форменной одеждой. Более того, компания установила срок эксплуатации этой форменной одежды — один год.

А сейчас просто назову вам цифры и ничего лишнего. Берем НДФЛ в 235 тысяч 285 рублей, делим на 13 и умножаем на 100. И получается, что брюк, сорочек, пальто, туфель, пиджаков, курток и ботинок для гендиректора было куплено на 1 миллион 809 тысяч 884 рубля 62 копейки за истекшие три года. Делим 1809884 на три года и получается, что ежегодные затраты компании на «форму» для гендира составили 603 тысячи 294 рубля 87 копеек.

Конечно, налоговикам не понравилось, что гендиректора одевают на сумму 603 тысяч 294 рубля в год. И налоговики, естественно, хотели с этого получить НДФЛ. Но проиграли все три арбитражных суда. Все суды решили, что хорошо и красиво одеваться — это не прихоть генерального директора.

«При этом судом справедливо указано на то, что одно лишь то обстоятельство, что в результате предоставления гражданину оплаченных за него благ в определенной мере удовлетворяются личные потребности физического лица, не является достаточным для вывода о возникновении дохода в натуральной форме, облагаемого налогом».

У меня двоякое ощущение здесь. Обычно я всегда рад, когда бизнесмен выигрывает. Налоговики не смогли взыскать эту недоимку по НДФЛ в сумме 235 тысяч рублей. Можно было бы порадоваться за бизнесмена. Но, честно говоря, язык не очень поворачивается. Потому что на 603 тысячи костюмчиков купить в год, наверное, гендиректор был в состоянии на свою зарплату сам купить. Почему тогда по этой схеме не одеть всех сотрудников начиная от уборщицы и вахтера, и тоже выиграть арбитраж?

Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этой ситуации.

Спасибо и удачи в делах.