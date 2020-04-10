Как увольнять сотрудников, чтобы спасти бизнес

Добрый день, уважаемые коллеги!

Я продолжаю обзор законодательства, но его так много, что я вынужден был его объединить по блокам. И эта статья для работодателей, которые хотели бы сократить персонал и для сотрудников, которых могут уволить.

Но начну вот с чего, наш президент в своем выступлении, пообещал выплачивать по 80 тысяч рублей врачам, которые лечат больных коронавирусом. Среднему медицинскому персоналу и врачам скорой помощи по 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям по 25 тысяч рублей в месяц. И выплаты эти рассчитаны на 3 месяца. Не буду это долго обсуждать, но эти выплаты я считаю недостаточными и непропорциональными рискам. А с учетом того еще, что в Фонде национального благосостояния и Центробанку лежал почти 50 трлн рублей, так это вообще слезы.

Вы меня простите, такая помощь людям за такие риски, мягко говоря, несерьезная. Ну и безработным пообещали платить по 12 тысяч 130 рублей.

Что по увольнениям?

А теперь перейдем к нашей теме. Слушайте меня очень внимательно, потому что вам самим придется с этим разбираться. Итак, 8 апреля «Российская газета» опубликовала большую статью, идея которой довольно проста, согласно мнению Роструда увольнять людей нельзя. Они должны сидеть дома, но зарплату им при этом надо сохранять. Статья очень большая, но в конце все-таки написано мнение Роструда, что на самом деле, если будет форс-мажор, то тогда, конечно, можно уволить человека.

Они пишут: «Трудовой договор подлежит прекращению в случае наступления чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений, которыми следует считать военные действия, катастрофу, стихийное бедствие, крупную аварию, эпидемию и другие чрезвычайные обстоятельства, то есть трудовой договор подлежит прекращению в случае, если есть чрезвычайное обстоятельство, такое, как эпидемия.

„Трудовой договор подлежит прекращению в случае наступления чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений, которыми следует считать — военные действия, катастрофу, стихийное бедствие, крупную аварию, эпидемию и другие чрезвычайные обстоятельства“, говорится в п. 7 ст. 83 Трудового кодекса».

Еще раз, согласно п. 7 ст. 83 ТК РФ, трудовой договор подлежит прекращению в случае чрезвычайных обстоятельств, которыми являются эпидемии. Так объявлено в нашей стране чрезвычайное обстоятельство или нет? Можно ли уволить сотрудника без предупреждения его за 2 месяца с выплатой зарплаты в течение этих 2 месяцев, с последующим выходным пособием в течение месяца? Если он еще не устроится, то это выходное пособие в последующем должно быть минимум 2 месяца. И аналогичные жесткие требования при сокращении персонала, но к этому моменту вы, конечно, к чертовой матери разоритесь при таких выплатах.

Предъявите документики

Встает вопрос, так объявлено все-таки у нас чрезвычайное положение или не объявлено? Можно уволить или нельзя уволить сотрудников быстро и без выходных пособий? Сразу скажу, официального постановления правительства об объявлении чрезвычайной ситуации нет. Но что же есть?

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 431, откройте его, почитайте и убедитесь, что я не сошел с ума. Оно касается оптово-розничной торговли медицинскими изделиями.

«Поскольку распространение новой коронавирусной инфекции является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом „О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“...»

При этом они ссылаются на закон о чрезвычайных ситуациях, получается, что они признали чрезвычайную ситуацию, и мы можем увольнять сотрудников без предупреждения.

Это не все, вот еще один нормативный акт. Это документ трех ведомств одновременно. Письмо Минфина России № 24-06-05/26578, МЧС России № 219-АГ-70, ФАС России № МЕ/28039/20 от 03.04.2020. Эти три ведомства излагают позицию Минфина, МЧС и ФАС России об осуществлении закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В этом документе они тоже признают, что чрезвычайная ситуация в России введена.

Цитирую, чтобы не было недоразумений:

«Учитывая изложенное, распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по мнению Минфина России, МЧС России, ФАС России носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы».

То есть мало того что они признают наличие чрезвычайных обстоятельств, они еще ссылаются на обстоятельства непреодолимой силы, которые прямо указаны в п. 7 ст. 83 ТК РФ.

Как же быть?

Несмотря на то что все эти документы выпущены 3 апреля, в Постановлении правительства написано, что чрезвычайная ситуация у нас присутствует. Три министерства пишут, что у нас чрезвычайная ситуация присутствует и носит непредотвратимый характер. Проходит 5 дней, а Роструд по-прежнему заявляет: «Никакой чрезвычайной ситуации нет. Увольнять людей нельзя».

Поймите, я не хочу вас подставить. Еще раз, режим ЧС вводит правительство, режим перед ЧС тоже вводит правительство. Значит, правительство признает в Постановлении № 431 наличие этой чрезвычайной ситуации. Но официально нет постановления, где было бы написано: «Ввести по все территории Российской Федерации режим ЧС». Это право отдано губернаторам.

А Минтруд продолжает толкать свое... Поэтому посмотрите еще региональные нормативно-правовые акты, что в них написано. Если у вас губернатор или местная дума написали что-то подобное, что написало наше правительство, то тогда можете смело сокращать персонал без всяких выходных пособий. Но посмотрите, пожалуйста, региональные законы, указы или постановления губернаторов, где было бы хоть что-то написано, типа: «В связи с COVID-19 на вашей территории введена чрезвычайная ситуация или режим перед чрезвычайной ситуацией». Главное, чтобы там была ссылка на закон о ЧС.

Вот такие рекомендации я вам даю, чтобы никого не подставить. Что касается меня лично, мои сотрудники все работают. Но если бы меня касалось лично, и вы бы спросили: «А ты как бы поступил?» Я бы, ссылаясь на эти 2 документа, конечно, воспользовался и постановлением, и трехсторонним документом. Если бы действительно нужно было сохранить компанию за счет принесения в жертву какой-то части сотрудников, я бы, конечно, это сделал не задумываясь. Тем более Владимир Владимирович пообещал им по 12 тысяч 130 рублей, но это нищенское пособие.

Не надо закидывать меня помидорами. Минфин объявил, что у них порядка 18 триллионов лишних денег. У Центрального банка 41 с лишним триллион. Даже если всем 18 миллионам человек выплатить среднемесячную зарплату — 44 тысячи рублей, то у наших чиновников на это уйдет всего 792 миллиарда рублей. Как-то бы справились.

Поэтому общий вывод такой, я бы спокойно воспользовавшись этой нормативной базой, сокращал бы персонал, увольнял бы, отправляя их на биржу труда при условии, что нужно сохранить бизнес. Ищите резервы для того, чтобы выплачивать в ближайшее время заработную плату в полном объеме, либо ищите возможность как-то работать.

Обязательно посмотрите эту нормативную базу прежде, чем сделаете первые действия.

Спасибо и удачи в делах.