Казна ломится, а 18 млн россиян остались без денег и работы

Добрый день, друзья.

Третья серия по антикризисному управлению.

Я уже доказал в первой серии, что у нашего государства есть деньги, а во второй, что наше государство в силу экспортной составляющей, без денег точно не останется.

При резервах в 50 трлн рублей можем ли мы помочь малому и среднему бизнесу?

Чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось взять 130-страничный отчет Роструда. Официальное издание Росстата «Труд и занятость в России за 2019 год». Всего в Российской Федерации занятых, как указано на странице этого документа, 72 млн 532 тысячи человек.

По отраслям:

сельское хозяйство — 4 млн 267 тысяч человек;

добыча полезных ископаемых — 1 млн 658 тысяч человек;

в обрабатывающих производствах — 10 млн 218 тысяч человек;

энергетика — 1 млн 924 тысячи человек;

коммунальное хозяйство — 515 тысяч человек;

строительство — 5 млн 129 тысяч человек;

торговля и автосервисы — 11 млн 525 тысяч человек;

транспортирование и хранение — 6 млн 261 тысяча человек;

гостиница и общепит — 1 млн 907 тысяч человек и т.д.

Но нужно было выяснить, сколько занято в микробизнесе, в малом бизнесе и среднем бизнесе. И эти цифры нужно было со всех сторон перепроверить, поэтому я еще воспользовался таблицей 1.41 из этого документа, где посмотрел структуру по трудовым договорам.

По трудовым договорам (отбрасываем военных, чиновников) работает 31 млн 348 тысяч человек. В неформальном секторе занято — 14 млн 581 тысяча человек. Короче, считал-считал и пришел к выводу, что в малом бизнесе, в микробизнесе и в среднем бизнесе задействовано от 17 млн 878 тысяч до 18 миллионов 548 тысяч россиян. Плюс-минус миллион, в разных таблицах все по-разному.

Но я этим не удовлетворился. Думаю, дай я посмотрю какие-нибудь иные источники. Например, в аналитику Сбербанка, которой я доверяю, и мои цифры полностью совпали с их отчетами. Сбербанк утверждает и дает подробную структуру, что в микробизнесе, малом и среднем бизнесе занято порядка 18 млн человек. То есть данные совпали.

Сколько из этих 18 млн человек сидят сейчас дома?

Понятно, что многие. Микробизнесы — это обороты до 120 млн рублей, малый бизнес от 120 до 800 млн рублей без НДС, средний бизнес от 800 млн до 2 млрд рублей. Понятное дело, что из 18 млн человек, наверно, минимум треть продолжает работу. Работают продовольственные магазины, аптеки, много кто работает. Когда я созваниваюсь с бизнесменами, то слышу, что огромное количество микробизнеса и малого бизнеса в области производств работает. Даже моя приятельница, собственница небольшого бизнеса, который производит стеклотару, она работает, потому что стеклотара нужна для того, чтобы лекарства какие-то наливать.

И я мог бы эту цифру в 18 млн человек уменьшить миллионов на пять, и посчитать, хватит ли денег, чтобы помочь бизнесменам. Но я этого делать не стал. Я предположил, что весь микробизнес и малый бизнес встал, вот весь, хотя это неправда. И я взял, 18 млн людей, работающих в микробизнесе, малом и среднем бизнесе, умножил на 44 тысячи рублей (это средняя зарплата за прошлый год, по данным Росстата), и у меня получилось 792 млрд рублей.

У меня к вам вопрос: «Может ли государство, имея в резервах почти 50 трлн рублей, выделить из своего загашника 792 млрд рублей, чтобы помочь всему малому и среднему бизнесу? Как вы считаете? Вы бы, будучи президентом, любя своих людей, любя бизнесменов, уважая их, вы бы отдали эти деньги? Давайте попросим наше правительство помочь микробизнесу, малому бизнесу и среднему бизнесу. Владимир Владимирович сказал, что у всех выходные, но зарплату вы обязаны заплатить. И давайте их попросим через петицию, которую я разместил на change.org. Позаботьтесь о себе, пожалуйста, подпишите эту петицию.

Смотришь, вместе с Союзом промышленников и предпринимателей, они тоже обратились к президенту, нас тоже услышат. Не ведитесь на речи тех, кто говорит: «Все бесполезно, бессмысленно, нас не услышат. Нам не помогут». Послушайте, есть две вещи. Первое — может быть, это и так, может быть не услышат и не помогут. Но черт возьми, ты петицию подпиши, сделай сначала что-нибудь, вдруг получится. Второе — будь готов к тому, что действительно не помогут.

И поэтому я всегда в конце даю антикризисные советы. В предыдущей статье я говорил: «Заставьте людей хоть что-нибудь делать, как минимум обучаться. Сделайте их профессионалами». Еще один совет: осознайте, мы после кризиса будем жить в другом мире. Мы уже сейчас живем в другом мире. Осознайте это и вспомните, как вы начинали свой бизнес... И начните его сейчас еще раз. Накидайте программу действий и начните его заново. И это будет лучшее решение, чем сдуваться, переживать и хныкать. А я уверен, что вы не такие.

А на семинаре по антикризисному управлению, который состоится в конце апреля, я для вас приготовил просто бомбу. Вы видите, я балаболить не умею и не люблю, я даю конкретику, и там тоже я буду давать конкретику. Это будет лучшая инвестиция, которую вы делали в своей жизни.

Спасибо и удачи в делах!