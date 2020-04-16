Цифровизация и банкротство: 4 документа о жизни бизнеса в самоизоляции

Добрый день, уважаемые коллеги бизнесмены.

И снова информация для бухгалтеров, юристов, директоров. Опять я объединяю несколько документов.

Второй документ. Информация ФСС РФ «О подтверждении страхователями основного вида экономической деятельности».

«Фонд социального страхования Российской Федерации в условиях повышенного риска заражения коронавирусом Covid-2019 рекомендует представлять документы для подтверждения основного вида экономической деятельности в электронном виде (без необходимости личного посещения территориального органа Фонда) с использованием:

— Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru);

— сайта подтверждения основного вида экономической деятельности (шлюза Фонда по

приему отчетности через спецоператоров связи);

— личного кабинета страхователя на сайте Фонда». И дальше написано, как это все делать.

Третий документ. Информация Росстата «Сбор статистической отчетности в период действия Указа Президента Российской Федерации № 239». В соответствии с которым нас посадили по домам.

«В период с 6 по 30 апреля 2020 года крупные и средние предприятия и организации, продолжающие свою деятельность, в том числе в удаленном режиме, представляют отчеты по всем формам статистического наблюдения в установленном порядке.

Список форм отчетности и сроки указаны на сайте Росстата в разделе „Респондентам“. Обращаем внимание, что по ряду форм ранее было принято решение о переносе сроков представления статистической информации. Новые сроки уже введены в статкалендарь на сайте Росстата.

Малые предприятия на срок действия Указа Президента Российской Федерации освобождаются от заполнения всех форм. Исключение — малые предприятия, включенные в выборку для заполнения форм ПМ, ПМ-пром, ПМ-торг и работающие с 6 по 30 апреля в обычном или удаленном режиме. По форме N 1-ИП (мес) отчитываются индивидуальные предприниматели, не являющиеся субъектами малого предпринимательства.

Территориальные органы Росстата в апреле продолжат работу с соблюдением всех необходимых мер безопасности. При сборе отчетности будет отдаваться приоритет бесконтактным формам приемки документов, включая отправку через спецоператоров и Почту России. Респонденты смогут оперативно получить ответы на свои вопросы, обратившись по телефонам территориального органа написав на электронную почту».

То есть Почта России у нас тоже будет работать. То есть им разрешают... Многие бизнесмены, втихаря тоже вышли на работу, что называется, в офис постучали, вас пустили, обслужили и так далее. Это их право.

«Минтруд изменил формат работы центров занятости и работодателей. Теперь сведения о планируемых изменениях в оргштатной структуре предприятий будут приниматься только в онлайн-формате. Возможность представлять сведения в режиме онлайн реализована на портале „Работа в России“ в разделе „Работодателям“. Это не только снизит социальные контакты внутри центров занятости, но и позволит превратить портал „Работа в России“ в самую массовую площадку для публикации вакансий».

Как бы там ни было, по моему мнению, учитывая, что наше государство просто трещит от лишних денег, как Минфин объявил, что, вообще-то, у него порядка 18 трлн рублей, плюс там 40 трлн рублей у ЦБ РФ, вот и считайте, почти 60 триллионов. Те деньги, которые государство сегодня пообещало выделить, по моему мнению, являются просто издевательством. По-прежнему говоря о возможных решениях, я настаиваю на том, чтобы вы, пописали петицию.

Государство не хочет расставаться с деньгами и поддерживать экономику. Я не знаю почему. Я готов рассуждать об этом часами, но это буду, это все мои догадки. Хочу о другом сказать. Если государство хочет действительно поддержать экономику, надо начать раздавать деньги. Ведь если государство даст деньги всем тем, кто сидит по домам, поверьте мне, это копейки. Даже если заплатить всем гражданам, даже если три месяца подряд всем, кто дома сидит, платить и одновременно с этим компенсировать убытки микробизнесу, малому и среднему бизнесу... На 3 месяца — 3 трлн рублей из почти 60 трлн тех денег, которые мы с вами скопили. Понимаете?

Поэтому все те меры, о которых я вам рассказываю, они, конечно же, недостаточны. Мы будем выживать с вами самостоятельно, используя различного рода советы, в том числе и мои. Уверяю вас, они пойдут на пользу.

Спасибо и удачи в делах.