Детсадовский метод: как сэкономить 2,9% на налогах

Добрый день, коллеги.

Глядя на Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.03.2020 № Ф02-768/2020 по делу № А33-12231/2019, я, честно говоря, почесал репу и подумал: а зачем вообще бизнесмен так делал? Ну это же детский сад и сбоку бантик.

О чем идет речь?

ФСС не смог переквалифицировать договоры подрядов в трудовые договоры. Почему я об этом заговорил и почему я считаю, что бизнесмен тут «детский сад и сбоку бантик»? Сейчас объясню.

Но начнем с того, почему ФСС не смог переквалифицировать. Дело в том, что когда вы заключаете со своим сотрудником трудовой договор, вы должны платить 30% страховых взносов. Сейчас для микро и малого бизнеса будет введена система, при которой с 1 апреля при зарплате в месяц от 0 до 12 130 рублей вы будете платить 30% страховых взносов. Все, что сверху — 15% страховых взносов. И так будет до конца 2020 года. А с 21 января 2021 года, там, по-моему, со всей суммы будут страховые взносы — 15%. Об этом я буду рассказывать на семинаре.

Но до этого мы платим все-таки 30%. А это означает: 22% — в ПФР, 5,1% — ОМС и 2,9% — ФСС. А если вы заключаете не трудовые договоры, а договоры подряда, тогда в ФСС — 2,9% вы не платите. И вот бизнесмен пытался сэкономить 2,9%. По мне, это детский сад.

Но хорошая новость в том, что он выиграл суд. Почему?

«Исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, судами установлено, что выполнявшиеся физическими лицами по договорам подряда работы не предполагали подчинение правилам внутреннего распорядка и выполнение распоряжений ООО как работодателя; предметом договоров является результат разовых работ, а не выполнение любых поручений работодателя в рамках должностных функций; дисциплинарная ответственность для подрядчиков договорами не предусмотрена; страхователь не осуществлял контроль за соблюдением режима труда в отношении подрядчиков; оплата по договорам осуществлялась единовременно после подписания актов сдачи-приемки работ; физическим лицам не представлялись ежегодные отпуска и выходные дни с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, не производилась выплата пособий по временной нетрудоспособности и травматизму; подрядчики не писали заявления о приеме на работу, приказы об их приеме в соответствии со штатным расписанием не оформлялись, записи в трудовые книжки не вносились».

То есть бизнесмен молодец. Он оформил все очень грамотно и выиграл суды. Но почему же тогда я называю это детским садом? Простите, но сэкономить 2,9% в ФСС? Вы о чем, вообще? Я на семинарах рассказываю способы абсолютно легальные и законные, подтвержденные налоговиками, и Минфином, и судебной практикой, где можно снизить страховые и НДФЛ в 2-3 раза! На семинарах я вынужден уговаривать бизнесменов: «Пожалуйста, не наглейте. Наполовину снизил и хватит». А тут 2,9%. Вот почему я сказал, что это детский сад.

Вы можете этим судебным решением воспользоваться себе во благо. Почему нет? Воспользуйтесь. Надеюсь, информация пошла вам на пользу. А детально про все эти способы законной оптимизации налогов я буду рассказывать 28-29 апреля на своем очередном большом семинаре. Почему большом? Потому что раньше мы были ограничены. Мы проводили семинары в зале, где могло присутствовать 220 человек, мы, конечно, 240 туда набивали, но это был предел. А сейчас я могу хоть 1000 человек принять на семинар, потому что мы его будем делать онлайн. На этом семинаре вы получите больше данных. Это я вам гарантирую. Это будет лучшая инвестиция, которую вы когда бы то ни было делали.

Спасибо и удачи в делах.