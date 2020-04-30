Минпромторг зовет на работу автодилеров

Добрый день, уважаемые коллеги.

Министерство промышленности и торговли в своем Письме от 8 апреля 2020 года № МА-24514/20 отмечает,

«что функционирование дилерских сетей обеспечивает возможность реализации автомобильной продукции ведущих российских автомобильных предприятий и является неотъемлемой частью производственного процесса».

Также Минпромторг, настаивая на том, чтобы дилерские центры все работали, пишет следующее:

«Остановка реализации транспортных средств может привести к сокращению не только сотрудников дилерских центров, но и работников, непосредственно занятых на производстве транспортных средств и комплектующих (всего более 1 млн. человек)».

Происходит что-то довольно интересное. В начале апреля вышло Письмо Минпромторга России от 01.04.2020 № ЕВ-22775/17. Это шикарный документ, я уже рассказывал о нем, но сошлюсь еще раз. Так вот, Минпромторг в своих письмах пытается запустить промышленность, несмотря на коронавирус. И это очень положительный момент.

В Письме Минпромторга от 8 апреля 2020 года №МА-24514/20 он не просто рекомендует субъектам федерации сделать так, чтобы все дилерские центры работали... Он дает подробнейшую инструкцию, как во время этой работы не перезаражать друг друга коронавирусом. Инструкция очень хорошая.

Например, при продаже автомобилей не проводится тестовая поездка. Это запрещается. Верное решение. Или еще пример:

«Доступ клиентов в помещения дилерского предприятия ограничен количеством 10 посетителей единовременно. Дверь дилерского центра оснащена звонком и будет открыта только в случае, если вход следующего клиента не приведет к нарушению лимита».

Разумно.

Но у меня тут еще одна идея возникла. Раз уж дилерским центрам разрешают работать, почему бы им и прочим подобным организациям не использовать, например, обратную агентскую схему? Особенно она подходит для так называемого трейд-ина. Способ, разработанный мной черт знает сколько лет назад, я даю на семинарах, позволяет даже не платить НДС. При этом все на 100% законно.

И почему бы дилерским центрам и всем тем, кому Минпромторг сейчас разрешает работать, не воспользоваться компенсационными выплатами, в том числе за работу в условиях повышенной опасности в связи с пандемией? И еще законно обнулить страховые и НДФЛ? Мне думается, это была бы честная игра. Тем более, закон это позволяет.

Изучите эти письма Минпромторга и записывайтесь на мои семинары. Я вам расскажу, как законно сэкономить на страховых взносах и НДФЛ. Потому что одно дело — помощь от государства, а другое — мы сами о себе тоже должны заботиться. Так что позаботьтесь о себе сами, не отказываясь от поддержки со стороны государства.

Спасибо и удачи в делах.