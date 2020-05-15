НДС Шредингера: как платить, если «наверху» не договорились

Добрый день, уважаемые коллеги.

Разберем Письмо Минфина от 8 апреля 2020 г. № 03-07-14/27871, и по мне, оно довольно странное. Оно не про то, что вы сейчас, в период кризиса, можете получить отсрочку или рассрочку по уплате НДС. Давайте я немного процитирую, потому что НДС — это самый интересный налог. И если вы работаете на ОСН, то вам бы снять с плеч груз НДС было бы очень по кайфу.

«В связи с обращением, зарегистрированным в Минфине России 25 марта 2020 г., по вопросу предоставления отсрочки по уплате налога на добавленную стоимость организациями Департамент налоговой и таможенной политики сообщает.

Организации и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, имеют право на отсрочку (рассрочку) по уплате НДС, срок уплаты которого наступил в 2020 году, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховым взносам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Я уже говорил об этом постановлении. Но когда я увидел это письмо, я похлопал глазами, думаю, наверное, я чего-то там не заметил и проштудировал его еще раз. И я не могу здесь найти, где написано, что можно по НДС получить в 2020 году отсрочку или рассрочку. Тут, наоборот, написано по поводу отсрочек и рассрочек.

«Правительство Российской Федерации постановляет:

<...>

налоги (за исключением налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовые платежи по налогам за март и I квартал 2020 г. — на 6 месяцев, за апрель — июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 г. — на 4 месяца».

Я не знаю, может быть, мне надо взять лупу и заново исследовать ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409. Может быть я читать не умею, но я не хочу, чтобы вы из-за этого письма Минфина вляпались. Короче, Минфин говорит, что вы можете получить отсрочку, рассрочку по НДС и ссылается на это постановление.

А это письмо подписано замдиректора департамента тарифно-таможенной политики Н.А. Кузьминой.

Что делать?

Самим посмотреть и постановление, и письмо, ну и, может быть, спросить у налоговиков. А может быть, когда вы посмотрите ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 и тоже ничего не найдете, уже у налоговиков ничего не спрашивать, а дышать ровно и не ждать милости от природы и государства, что оно даст вам отсрочку по НДС. Проще прийти ко мне на семинар, и вдруг у вас после семинара появится шанс законно сэкономить НДС. Подчеркиваю — законно.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Мы можем до бесконечности ждать, что нас придут и спасут, но намного надежнее спасаться самостоятельно. Рекомендую заняться формированием будущего прямо сейчас. Прямо сейчас в моей компании вы можете купить огромное количество материалов практического толка, которые помогут вам найти решение (как самостоятельно, так и с помощью моих сотрудников), как выжить прямо сейчас. Я не шучу.

На следующем семинаре, который будет в середине июня, я дам способы абсолютно законной оптимизации налогов, такие, чтобы вам больше не пришлось пользоваться ни отсрочками, ни рассрочками. Те данные, которые я буду давать, они вам в сотни, тысячи раз окупят эту оплату за семинар. Это будет лучшая инвестиция, которую вы только сможете сделать.

Читая письма Минфина, перепроверяйте их, чтобы не вляпаться.

Спасибо и удачи в делах.