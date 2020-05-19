«Ковидный» форс-мажор: что делать с неплатежами по сделкам

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я столкнулся с жуткими неплатежами. В конце марта — начале апреля мои компании ушли в огромные долги. Сейчас мы их уже почти все вернули благодаря нашей успешной работе. Мы увеличили рекламу, продвижение в пять раз, у меня люди пашут намного больше, чем они работали до этого. Сотрудники у меня великолепно работают, молодцы, а директора — без выходных, без проходных.

Но, тем не менее мы сталкиваемся с неплатежами, и многие бизнесмены спрашивают у меня: «А можно эти обстоятельства признать форс-мажором?»

Я дам три блока документов.

Шаг № 1

Смотрим на существующее законодательство. Я пользуюсь своим буклетом, который подготовил к семинару. Есть ли у нас сейчас форс-мажор по ныне существующим законам? Отвечаю сразу: есть. 1 апреля господин Путин подписал изменения в Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ.

«Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Несмотря на то, что объявлен режим повышенной готовности все-таки это является: «чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством». То есть деваться тут некуда. Дальше обращаемся к ст. 401 ГК РФ: «Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств», то платить не надо.

Дальше открываете ст. 416, 417 и 451 ГК РФ, и пазл складывается. Казалось бы, действуя на основе этой нормативной базы, уже можем, что называется, обнулить наши обязательства. Но, Верховный Суд РФ решил выкрутиться. Скажем так, если бы люди всю эту нормативную базу знали, то стали бы требовать деньги. Но Верховный суд выкрутился и написал следующее, что несмотря на всю эту нормативную базу (а я не сомневаюсь, что Верховный суд всю эту нормативную базу знает), вы должны доказать факт чрезвычайных обстоятельств. Я не знаю, может, трупы предъявить... Ну ладно, не буду так шутить.

Шаг № 2

Что вы должны сделать, с точки зрения Верховного Суда?

Признание распространения коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы требует, от вас, как от стороны договора доказательств по четырем ключевым пунктам:

вы должны доказать наличие самого этого обстоятельства;

вы должны доказать, что есть причинно-следственная связь между этим обстоятельством непреодолимой силы и тем, что вы не можете выполнить свои обязательства;

вы должны доказать, что вы были непричастны к созданию новой коронавирусной инфекции;

вы должны доказать, что вы не смогли работать на удаленке.

Честно говоря, сделать всё это несложно. Но зачем Верховный суд ставит эти палки в колеса? Вот указ президента, вот нормативная база, мои сотрудники сидят дома, склад закрыт, магазин закрыт. Конечно, мы это легко докажем. А вот еще от арендодателя письмо: «Забирай свои тряпки и уматывай отсюда». Ну и, конечно, вы документами должны будете подтвердить всю вашу добросовестность. Я понимаю, почему Верховный суд работает так, как он работает, и вы это понимаете. Итак, это, скажем так, блок два. То есть первый блок — сточки зрения закона всё в порядке. Второй блок — вам нужно это доказать.

Шаг № 3

Обнадёживающая новость изложена в Проекте Федерального закона № 944418-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона „О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“ в части отнесения режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации к обстоятельствам непреодолимой силы». Я не знаю, зачем они этот законопроект придумали. Типа на данный момент в ГК РФ нет списка ситуаций, которые считаются форс-мажором и освобождают участников сделки от гражданской ответственности. И что надо этот список создать, надо туда этот коронавирус, наверно, поместить. Именно поэтому депутаты подготовили законопроект, который приравняет режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации к форс-мажору.

Ну, дорогие депутаты Государственной думы, спасибо вам, если вы это сделаете и напрямую эти нормы внесете в ГК РФ. Но я только что цитировал, что распространение заболевания, повлекшее человеческие жертвы и ущерб здоровью людей, уже является чрезвычайным обстоятельством. А правительство, подчеркиваю, приравняло режим повышенной готовности к режиму ЧС. Уже. Уже государство нам должно! Даже исходя из имеющейся нормативной базы.

И уже из имеющейся нормативной базы данная коронавирусная инфекция является форс-мажором. И как здесь написано, «освобождающая вас от выполнения ваших гражданских обязательств».

Что делать-то? Пользоваться тем, что есть. Конечно, попытайтесь со своими контрагентами договориться миром. Попытайтесь получить отсрочки и максимальные скидки. Сделайте всё это. Но если встает такая ситуация, что вам грозит либо полное разорение с обнулением вашей деятельности, либо все-таки есть шанс признать все эти обстоятельства форс-мажором и спасти компанию, то в таком случае пользуйтесь той нормативной базой, которую я назвал.

Подчеркиваю, что Верховный суд решил тут палки в колеса немножко нам повтыкать и требует от нас, чтобы мы доказали свою непричастность к коронавирусной инфекции и что мы не могли работать в этот период. Это всё доказать будет несложно. И не ждите, что господь Бог с неба спустится и о вас позаботится. Пока сами о себе не позаботитесь, никто этого не сделает. А на семинаре я буду давать просто зашкаливающее количество данных, которое поможет вам выжить в любых условиях. Я раздаю 2 тома буклетов. Один основной. Один дополнительный. Плюс пачка дополнительной нормативной базы.

Так что, дорогие мои, мы точно победим. Самое главное, заставьте себя выйти из страха. Заставьте себя выйти из неуверенности и возьмите под контроль свою жизнь. Прорвемся. Всё будет хорошо.

Удачи в делах, коллеги.