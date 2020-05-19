Хотите получить 12 130 на каждого? Нужно выполнить всего 6 условий…

Добрый день, уважаемые коллеги.

Прежде всего, мы сами о себе должны позаботиться. Но государство нам таки что-то пообещало, и наша задача — вытащить это из государства.

Поговорим сегодня о Постановлении Правительства РФ от 24.04.2020 № 576. Вышло оно после того, как наш президент сказал, что, если вы являетесь микро, малым или средним предприятием и вы попали в список пострадавших отраслей, а также сохранили 90% штата, то можете получить на каждого из сотрудников по 12 130 рублей. Из всех моих компаний только 1 организация попала в список пострадавших отраслей. Ну, что есть, то есть. Наша с вами задача — воспользоваться хоть чем-то, что нам дают, а дальше уже самим о себе позаботиться.

Давайте посмотрим, каковы правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

«В целях настоящих Правил получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года».

То есть изменить вид экономической деятельности на тот, который попадает под эти субсидии сейчас не получится. На сайте ФНС можно узнать о пострадавших отраслях. Там речь идет про отсрочки, но виды экономической деятельности одинаковые.

«Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года».

Перевожу это на человеческий язык. Те деньги (12 130 рублей), которые вы благодаря этому постановлению правительства можете получить, вы можете потратить как угодно: на зарплату, на аренду, на электроэнергию. Ограничений в постановлении правительства нет.

«Субсидии предоставляются на основании реестра для перечисления субсидий, формируемого Федеральной налоговой службой по форме согласно приложению N 1, в пределах доведенных в установленном порядке до Федерального казначейства как получателя средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

3. Условиями для включения в реестр в целях предоставления субсидии являются:

а) направление получателем субсидии в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) (далее — налоговый орган) заявления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика — юридического лица (личный кабинет налогоплательщика — индивидуального предпринимателя) (далее — кабинет налогоплательщика), или в виде почтового отправления по форме согласно приложению N 2 (далее — заявление);

б) включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным законом „О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации“;

в) отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к отраслям российской экономики, указанным в пункте 1 настоящих Правил;

г) получатель субсидии — организация не находится в процессе ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении получателя субсидии из Единого государственного реестра юридических лиц;

д) у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей;

е) количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г».

При этом всякие северные коэффициенты, надбавки и так далее, эту сумму не увеличивают. Я уже об этом рассказывал.

Или еще момент:

«Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда, указанной в абзаце первом настоящего пункта». То есть ИП-шник, у которого нет работников, сам на себя тоже может получить 12 130 рублей. Количество работников определяется налоговиками по сведениям, полученным из ПФР.

Какие сроки?

«Для получения субсидии за апрель 2020 г. получатель субсидии направляет заявление в налоговый орган в период с 1 мая до 1 июня 2020 г., для получения субсидии за май 2020 г. — с 1 июня до 1 июля 2020 г». Налоговики проверяют эту информацию, рассматривают ваше заявление, размещают информацию на сайте: отказ или поддержка. Что касается отказа, то его вам отправят не ранее 18 числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия. То есть если вам откажут по субсидии за апрель, то этот отказ вы получите после 18 мая. Но до какого, не сказано.

Дальше реестр тех, кто одобрен на получение субсидии, поступает в Федеральное казначейство, которое выплачивает субсидию и отчитывается перед налоговиками. А дальше налоговики информируют вас, что они вам эту субсидию отправили.

Что я хочу сказать? Да, здорово если вы попадаете под эти субсидии. Мертвому припарка, но тем не менее хоть что-то получим.

Еще я считаю, что давно уже пора научиться иметь законную наличку и давно пора научиться законно экономить налоги и страховые взносы, включая НДФЛ, прибыль, НДС и так далее. Короче, давайте научимся сами о себе заботиться. Давайте научимся использовать правильно и безопасно наши законы. Чтобы вы самостоятельно, с помощью своих сотрудников или с помощью моих специалистов действительно справились со всеми этими кризисными явлениями. На последнем семинаре 90% из присутствующих — собственники, потому что, кто, как не собственник, отвечает за сохранение своего бизнеса?

Думаю, что это будет лучшая инвестиция в вашей жизни. Уж что-то, а вы участие в семинаре сможете окупить десятки раз точно. Будем работать. Выживем точно.

Спасибо и удачи в делах.