Зажравшиеся сверхбогачи: как государство отбирает проценты по вкладам

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я решил вернуться к теме, что у любого физического лица есть какие-то вклады, миллион, два, три, и с них уже придется платить налоги. Как было раньше? Есть ст. 214.2 НК РФ и раньше по депозитам с нас брали только НДФЛ, если проценты превышали ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 5 пунктов. Например, сейчас ключевая ставка ЦБ 5,5%. И вот если по вкладу выплачиваются 5%, а 15% годовых, то с них берут НДФЛ. Так было раньше. И это всех устраивало, потому что при таком раскладе никто из нас никаких процентов по своим вкладам не платил. По этому поводу налоговики выпустили Письмо от 21 апреля 2020 г. № БС-3-11/3162@.

Но Владимир Владимирович Путин решил, что те, кто имеют депозиты свыше 1 млн рублей (это уже очень богатые люди), их надо стричь. Президент подписал Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ, в соответствии с которым все граждане РФ будут платить налог по другой формуле. Формула, описанная в ст. 214.2 НК РФ (в новой редакции), и в письме ФНС очень мутная. Попробую объяснить все человеческим языком.

Вклады до 1 млн рублей и те проценты, которые вы с этих вкладов получаете при условии, что этот процент не выше ключевой ставки ЦБ РФ, никакими налогами облагаться не будут. Если у вас вклад 1 млн рублей, то с этого 1 миллиона рублей рассчитывается по ставке ЦБ 5,5%, и эта сумма равна 55 тысячам рублей. А если у вас на вкладах 3 млн рублей и по одному вкладу вы получаете 6%, по другому — 8%, по третьему — 4%, это не имеет никакого значения. Что сделают налоговики? Налоговики из трех ваших вкладов возьмут миллион рублей, умножат на 5,5 % (ключевая ставка) и получат 55 тысяч рублей.

Дальше налоговики возьмут все 3 ваших вклада и посчитают, сколько процентов вы получили за год. Допустим, вы получили процентами 120 тысяч рублей. Потом налоговики от 120 тысяч рублей отнимут 55 тысяч рублей — процентный лимит, установленный этим законом, и всю оставшуюся сумму — 65 тысяч рублей обложат 13% налогом.

«Будем дербанить по мелочи со всех граждан страны», вот как я это называю. Потому что облагать эти копейки НДФЛ несерьезно. Но наше государство в лице Госдумы и президента так решило.

Как это будет происходить на практике?

Вам самим делать ничего не надо. Налоговики получат о каждом из нас информацию, сами нам рассчитают этот НДФЛ и пришлют соответствующее уведомление. Этот закон начинает действовать с 1 января 2021 года, соответственно, уведомление вы получите уже в 2022 году и до 1 декабря 2022 года вы должны будете заплатить этот НДФЛ в соответствии с тем уведомлением, которое вы получите от налоговиков.

Мой вывод довольно простой. Знаете, когда Владимир Владимирович Путин говорит, что к среднему классу у нас относится любой гражданин, зарплата которого свыше 17,5 тысяч рублей, то тех, кто имеет вклады свыше миллиона рублей, наши власти, наверно, считают сверхбогачами. Зажравшимися сверхбогачами. И, конечно, с этих граждан нужно собирать налоги. Неразумно это, по моему мнению, но вы должны это знать. Причем налоговики будут получать информацию обо всех ваших вкладах, независимо в каких банках у вас находятся деньги. И они будут знать, какие проценты вы должны получить, чтобы потом заставить вас заплатить соответствующие налоги.

Просто имейте это в виду. Прорвемся, что называется, выживем.

Удачи в делах, и все будет хорошо.