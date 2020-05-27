Спецрежимникам: как доказать самостоятельность, если было дробление

Добрый день, уважаемые коллеги.

Основная тема для проверок со стороны налоговой, а налоговики вернутся к проверкам с 1 июня 2020 года, это дробление бизнеса. Эта тема уже обогнала обналичку. Сейчас налоговики смотрят: «Ага, у тебя компания на ОСН? А рядышком у тебя есть еще компания на УСН, а еще ты ЕНВД, сукин сын, используешь. Еще у тебя ИП-шник на патенте есть! Все, ты неправомерно используешь патент, ЕНД и УСН. Из-за тебя бюджет несет потери».

Или другая ситуация: бизнесмен вообще не использовал ОСН, он использовал ЕНВД, УСН 6% и УСН 15%. То есть использовал спецрежимы. Налоговики пришли и сказали: «А что это ты используешь спецрежимы? Нехорошо их использовать, потому что это уменьшает доходы бюджета. А доходы бюджета должны только расти». Действительно, с точки зрения налоговиков, они должны только расти.

Недавно господин Егоров, новый глава ФНС России, доложил президенту, что в апреле доходы бюджета рухнули более чем на 30%. Если брать консолидированный бюджет РФ – 39 трлн рублей, умножить на 33% падения доходов, то получается, что бюджет в апреле недополучил 13 трлн рублей. Это катастрофа для бюджета. Если мы говорим о федеральном бюджете за год, а не за месяц. Если ситуация продлится, то это будет катастрофой для бюджета. В пропорциях она будет, конечно, меньше, около 8 трлн рублей. Но такую дыру не залатаешь из Фонда национального благосостояния.

И поэтому эти деньги будут брать, естественно, с налогоплательщиков после 1 июня 2020 года. И на первом месте у нас идет наказание за дробление. Плохая новость – налоговики придираются, а хорошая новость – если все сделать правильно и действительно, вести бизнес по-нормальному, как я рассказываю на семинаре, то никаких проблем у вас не будет.

В качестве доказательства я приведу судебное решение:

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.03.2020 № Ф07-759/2020 по делу № А13-18722/2017.

Компания работала на ЕНВД и на УСН, а налоговики сказали: «Нет, вы не можете так работать, вот вам доначисления, как будто вы работаете на ОСН». И доначислили 11 млн 154 тысячи 93 рубля налога на прибыль, 3 млн 491 тысячу 944 рубля НДС. Плюс к этому добавьте пени и штраф 20%.

А все почему? Потому что у бизнесмена были магазины, которые работали на ЕНВД и на УСН. Этих магазинов было много, а ты не должен с такими условиями работать на спецрежимах. Ну это бред. И бизнесмен выиграл. И он выиграл, потому что он использовал все то, что я рассказываю на семинарах.

Суды установили, что Общество и взаимозависимые организации являлись самостоятельными организациями (это то, что я толкую на семинаре, они должны быть самостоятельными), независимо друг от друга осуществляли предпринимательскую деятельность, имея собственное имущество, собственный персонал, отдельные торговые площади с автономной, независимой от других торговых точек системой торговли. Они были в разных местах города. Также у этих компаний закуп, хранение и реализация товара осуществлялись раздельно. Но можно было и совместить. Можно сделать часть централизованно, а часть – раздельно, по несколько сделок в квартал делать отдельно.

Также отсутствовал единый отдел закупки. Организации заключали договора с целью осуществления своей уставной деятельности и самостоятельно исполняла свои обязательства по заключенным договорам. Организации самостоятельно несли расходы на содержание. Несложно, чтобы каждая организация сама себе покупала чай, кофе, туалетную бумагу, оплачивала коммунальные расходы.

Компании производили расчеты в результате хоздеятельности через свои счета. Тоже сделать несложно. Они самостоятельно осуществляли бухгалтерский и налоговый учеты. Я считаю, что можно иметь аутсорсинговую компанию, которая все это хозяйство будет обслуживать, при условии соблюдения остальных условий самостоятельности и добросовестности.

Дальше, они самостоятельно определяли объект налогообложения. Это понятно, у каждого свои налоги. Самостоятельно предоставляли отчетность и их деятельность (это важный момент) была разделена по территориальному принципу.

Тут бы я добавил, что желательно доказать самостоятельность директоров, что они имеют право принимать самостоятельные решения, первичные учетные документы. Когда сотрудников будут допрашивать, чтобы они своего директора признали, чтобы он не был формальным. Чтобы люди своего учредителя признали, а не так, что они скажут, учредитель дядя Ваня, а по документам учредителем является тетя Маша. Такого быть не должно.

На самом деле, признаков самостоятельности, которые нужно соблюсти, их больше. Я их разработал более 80 и рассказываю о них на семинарах. Это судебное решение дает большую надежду и говорит о том, что если соблюдать рекомендации, которые я даю на семинарах, то спокойно можно работать и оптимизировать налоги, в том числе путем грамотного дробления бизнеса.

Нравится нам это или нет, а дыру в бюджете налоговики будут латать за счет выживших. Займутся они этим сразу после 1 июня 2020 года. Поэтому те копейки, которые вы потратите за участие в моем семинаре, они окупаются мгновенно в сотни раз. Это как инвестиция. И я точно вам смогу помочь, чтобы вы не попали под раздачу и продолжали спокойно работать.

А если информация пошла вам на пользу, то прошу, помогите вашему соседу-бизнесмену – расскажите ему об этой статье, посоветуйте посмотреть мои ролики. Пусть ему будет немножко лучше, пусть он тоже будет немножко в большей безопасности. И смотришь, жизнь и бизнес наладятся. На государство нам уже надеяться не приходится. Нам приходится надеяться только на себя. А надеясь на себя, потихоньку выживем и все будет хорошо, чего я вам, собственно, и желаю.

Спасибо и удачи в делах.