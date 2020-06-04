Выездная проверка в 2020 году обойдется в 35 млн рублей

Добрый день, уважаемые коллеги.

Третья серия на основе фундаментального документа, рассказывающего нам, как налоговые органы будут работать сразу, как закончится коронавирус. В Москве и области самоизоляцию продлили до 15 июня, в каких-то регионах раньше, в каких-то регионах позже. Но налоговики объявили, как они будут работать. Этот документ лично у меня вызывает определенное беспокойство. Конечно, если бы я был налоговым инспектором, я бы гордился этим документом. Более того, тут есть даже плюсы, потому что налоговики собираются создать комфортные условия для стопроцентной законной уплаты всех налогов и сборов.

И создание этих комфортных условий, конечно, должно вызывать у нас определенную радость при условии, если бы не было одного маленького НО: где взять деньги, чтобы заплатить эти налоги и сборы? Где взять деньги? Их нету ни хрена. Поэтому я почесал репу и решил, что я буду меньше стесняться. Все эти годы я несколько стеснялся, призывая бизнесменов не наглеть, не использовать те способы оптимизации, которые я даю. Потому что, государство должно что-то получать тоже. Но сейчас я слегка передумал. Сейчас я считаю, что государству будет выгодно, если вы выживете и заработаете деньги, в том числе на законном снижении налогов.

Что обещают налоговики в 2020 году?

Налоговики нам обещают повышение эффективности использования инструментов налогового администрирования, направленных на мотивирование налогоплательщиков к добровольной уплате налогов и сборов и применению в сделках цен, соответствующие рыночным. На семинаре я расскажу, как сделать так, чтобы любая цена была рыночной, даже если эта цена на 50-70% ниже, чем у ваших конкурентов. Но мы ее все равно сделаем рыночной, чтобы уйти от НДС и от налога на прибыль.

Какие задачи ставят налоговики на 2020 год?

Первая задача. «Использование критериев оценки налоговых рисков для эффективного выявления налогоплательщиков и контролируемых сделок, попадающих в зону риска нарушения налогового законодательства». Вообще не вопрос. Те бизнесмены, которые побывали на моих семинарах, их больше не беспокоит проблема налогового администрирования.

Втораязадача. «Развитие совершенствование методов побуждения налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств, в том числе путем совершенствования системы управления налоговыми рисками». Зная, что налоговики собираются это сделать, я полностью переписал буклет и теперь в буклете написано все, как сделать так, чтобы налоговики, считали, что вы работаете чисто и никаких налоговых рисков у вас нет, и побуждать вам не к чему.

Третьязадача. «Развитие механизмов расширенного взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками (переход на налоговый мониторинг, заключение соглашения о ценообразовании)». На этот счет есть постановление правительства. И конечно же, налоговики будут формировать единую правоприменительную практику. Благодаря всему этому, они опять собираются одержать победу.

Какую победу будут одерживать налоговики?

В 2016 году каждая выездная проверка в среднем заканчивалась доначислениями недоимок, пеней и штрафов в сумме 13,6 млн рублей. То есть одному миллион, другому —27 млн рублей, а в среднем на одного проверенного налогоплательщика налоговики доначислили и взыскали в 2016 году 13,6 млн рублей.

Уже в 2017 году эта цифра была 15,7 млн рублей, а в 2018 году каждый налогоплательщик в среднем «отстегнул» налоговикам после выездной налоговой проверки 22,2 млн рублей, а в 2019 году — 33,5 млн рублей. Это цифры из официальных данных налоговиков. Да чтоб я так жил, чтобы у меня был рост в 66% в год! Вы скажете: «Не, ну сейчас кризис, сейчас они нас пожалеют, успокоятся. Они больше не будут к нам приходить». Владимир Владимирович Путин объявил, что он о нас позаботится. Михаил Владимирович Мишустин пачками выпускает заботливые постановления правительства. Никаких проблем.

Но тем не менее сколько планируют сделать налоговики в оставшиеся полгода 2020 года, сразу по окончании карантина? Если в 2019 году они с каждого из вас в среднем после налоговой проверки содрали 33,5 млн рублей, то в кризисном 2020 году, когда экономика рухнула ниже плинтуса, когда покупательская способность рухнула дальше некуда, когда ваши доходы рухнули... По официальной статистике, за последние два месяца коронавируса российский бизнесмен показывает доходность в размере 20-60% и не больше.

По официальным данным, за апрель доходы бюджета рухнули на 33%. Так вот, несмотря на все это падение, в 2020 году налоговики собираются, в среднем, с каждого нарушителя после налоговой проверки взять всего-навсего 35 млн рублей. Прелесть, правда? Где здесь здравый смысл? С кого брать? С кого они собираются брать, с тех, кто выживет? Так с него же брать нечего.

Короче, вам деньги нужны? Жду вас на семинаре 16-17 июня. Хотите сделать так, чтобы вам эти 35 млн рублей не доначислили? Аналогично — на семинар. Хотите сделать так, чтобы вы были незаметны для налоговиков? Аналогично — туда же. И, знаете, я все эти годы стеснялся называть себя налоговым экспертом, правда, стеснялся. Еще я стеснялся призывать людей приходить на мой семинар. Господа бизнесмены, пора перестать стесняться. Я действительно даю работающие решения, которые позволят вам заработать деньги, используя законные способы снижения налогов и оставаться при этом в безопасности. Стоит это в сравнении с экономией просто копейки. И мы снизили цены примерно на 50% на период кризиса, чтобы каждый из вас смог этим воспользоваться. Это будет ваша лучшая инвестиция, которую вы делали. Увидимся на семинаре.

Спасибо и удачи в делах.