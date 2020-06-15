Самозанятые, ИП и кредиты: кому и как поможет государство

Добрый день, друзья.

Честно говоря, я думал, что уже пресса все уши нам прожужжала по поводу того, кому и какие положены льготы. Кому дадут эти 12 130 рублей, кому не дадут, кому сделают отсрочку, кому не сделают отсрочку. Я считал, что уже все все знают. Но, отвечая на вопросы недавнего вебинара, я обнаружил, что в этой области все еще есть пробелы.

На этот счет есть документ в виде сводных таблиц, где разжевано кому и что положено. Этот документ подготовил Минэкономразвития, в нем 50 страниц таблиц, кому какие льготы положены, на основании всех принятых постановлений правительства. Вот в сжатом виде то же самое.

Алгоритмы для бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

А самая последняя информация была в постановлении правительства.

«Перечень поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке» (утв. Президентом РФ 15.05.2020 № Пр-818).

И уже на его основе сейчас массово издаются соответствующие постановления правительства. Этот документ является как бы ключевым первоначальным документом, от которого наше правительство пляшет. Откройте его, посмотрите. Здесь как раз и про врачей, про доплаты врачам, здесь и про 10 тысяч рублей семьям. И здесь же правительству Российской Федерации дано поручение:

«Правительству Российской Федерации обеспечить; а) списание подлежащих начислению за II квартал 2020 г. налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями)...»

Кому?

ИП и ООО из пострадавших отраслей экономики.

Здесь же дано поручение:

«предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, права на уменьшение суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2020 год на величину одного минимального размера оплаты труда».

То есть помощь положена не только ООО, но и ИП-шникам. Если вы ИП, то вам тоже уменьшат налоги на 12 130 рублей. Здесь же написано:

«предоставление физическим лицам, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, единовременной выплаты из федерального бюджета в размере одного минимального размера оплаты труда на уплату в 2020 году налога на профессиональный доход; возврат налогоплательщикам налога на профессиональный доход сумм указанного налога, уплаченных за налоговые периоды 2019 года».

Это здорово поддержит самозанятых.

А также:

«выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на субсидирование процентной ставки по кредитам, предусмотренным подпунктом „д“ настоящего пункта, а также на компенсацию кредитным организациям сумм списанной задолженности (основного долга и начисленных процентов) по таким кредитам».

Смотрите, моя задача — информировать вас о нормативной базе. Потому что, если я начну эту нормативную базу полностью цитировать, на это будут уходить часы. Поэтому этот документ является первичным, а уже на его основе выходят постановления правительства.

Давайте скажем правду, да, спасибо партии родной за эту помощь, но, мягко говоря, эта помощь 12 130 рублей, мягко говоря, недостаточно. Не говоря уже о том, что целые отрасли оказались закрытыми и в список пострадавших отраслей не попали. Например, медицинская косметология или юридические компании. Все сидят дома, и что? И таких отраслей дофигища.

Ну, хорошо, спохватились. Дали возможность получить субсидии магазинам, торгующим промышленной группой товаров. Но не обо всех позаботились. Поэтому... Я устал уже говорить, но давайте возьмем ту помощь, которая нам положена и будем надеяться на себя.

Часто в комментариях мне пишут: «Вот наглец, рекламируешь свои семинары в роликах и статьях». Мне так и хочется некоторым этим товарищам сказать: "Господа, окститесь. Если я, перелопачивая тонны нормативной базы, бесплатно выкладываю контент, чтобы вам помочь. Ну, наверно, я имею право открыть рот и сказать, что на ближайшем семинаре 16-17 июня, я вам сэкономлю в 10 раз больше. Законно. Жду вас на семинаре, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.