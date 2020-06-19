Субсидии и льготы на транспорт: как разгребают последствия «короны»

Добрый день, друзья.

На повестке дня обзор нескольких документов.

Письмо ФНС России от 07.05.2020 №БС-4-19/7521@ «О направлении разъяснений».

По какому поводу налоговики направляют разъяснения?

Они направляют разъяснения о том, как пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства получать субсидии в 2020 году, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 576. Поэтому, если вы по основному виду деятельности относитесь к пострадавшим отраслям, откройте это письмо. Возможно, оно вам поможет.

Информация ФНС России «Предпринимателям-владельцам транспортных средств предоставили антикризисные меры поддержки в 10 регионах».

«Льготы по транспортному налогу для ИП, занятых в пострадавших отраслях экономики, также предоставлены в Новгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. С информацией о льготах можно ознакомиться в сервисе на сайте ФНС России».

В общем, если вы проживаете в одном из этих регионов, изучите этот документ.

Когда я говорю, что документ хороший, это значит, что документ чуть-чуть ослабляет удавку на шее у бизнесмена. Это хоть какую-то копейку или отсрочку дает.

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 699 «О внесении изменений в Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов».

Теперь у нас к заинтересованным лицам, которые получат отсрочку или рассрочку, относятся организации или ИП, предоставившие отсрочку уплаты по договорам аренды торговых объектов. То есть не только пострадавшие, но и тот, кто предоставил эту отсрочку тоже получит льготу.

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 694.

Это постановление о том, что глава субъекта федерации имеет (или нет) право ограничивать вашу работу или приостанавливать вашу работу, чтобы обеспечить все эти «карантинные мероприятия».

«В проекте решения содержится следующая информация:

а) территория, на которой обеспечивается приостановление (ограничение, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей;

б) перечень организаций (за исключением федеральных организаций), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в отраслях, не входящих в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, деятельность которых предлагается приостановить (ограничить). В случае если проекты решений предусматривают приостановление (ограничение) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей на территории с численностью населения, превышающей 500 тыс. человек, в проекте решения указывается перечень видов экономической деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых предлагается приостановить (ограничить);

в) временной период, на который предлагается приостановить (ограничить) деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей;

г) меры поддержки, направленные на сохранение занятости, в отношении отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляемые за счет средств субъекта Российской Федерации (при необходимости).

К проекту решения также прилагается обоснование необходимости приостановления (ограничения) деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, включая имеющиеся рекомендации главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации».

По планам нашего правительства борьба с коронавирусом продлится как минимум до июля 2021 года. Это я взял из официальных документов. Не расслабляйтесь, господа, особенно те, кто смотрит меня в регионах. Я вам так аккуратно скажу, что у вас ограничительные мероприятия в той или иной степени продолжат. То есть их сейчас снимут, конечно, мы сходим на парад, сходим, проголосуем... Но зачем тогда выпускать эти постановления? Короче, все еще будет.

Проект Федерального закона № 953580-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

Наше государство поможет уязвимым секторам российской экономики. Как собираются помогать? Увеличат пособия по уходу за ребенком до 6 752 рублей в месяц. Тем не менее, здесь куча положительных вещей, включая заочное голосование.

Подведем итог.

Итак, что я вижу? А вижу я активные попытки контроля российского правительства. Не скажу за всех чиновников, но это дело рук конкретного экономического блока правительства. Еще конкретнее — Мишустина Михаила Владимировича. Это все для того, чтобы доказать президенту, что он в состоянии не допустить дальнейшего падения уровня жизни населения и обеспечить экономический рост.

Соответственно, из всех документов, которые я изучил, они собираются сделать так, чтобы падение уровня жизни населения было остановлено уже в этом году. Чтобы к концу июня 2021 года доходы населения вернулись на докризисный уровень или составляли, как минимум 98% от докризисного уровня. И чтобы с июля 2021 года наша экономика начала расти, и доходы населения тоже начали расти и превысили уровень 2019 года. То есть они делают все возможное. Это так и есть. Это первое, что я вижу.

Второе, что я вижу — определенную группу людей, которая собирается на этом нажиться, и нажиться нехило. Если в первой части я готов все подтвердить нормативно-правовыми актами, то во второй части нормативно-правовыми актами, как они будут наживаться на этом, я подтверждать не буду.

Третье, что я вижу — это то, что нужно быть готовыми жить в условиях падения примерно до ноября-декабря этого года. Но, согласно данным международных исследований, в России рост будет только в промежутке 2022-2024 годов. Хотя наше правительство планирует рост уже к концу 2021 года.

И последнее, что я вижу — какие бы меры наше поддержки правительство ни предпринимало, но правительство собой не в состоянии заменить очень сильно упавшую платежеспособность населения. Поэтому давайте научимся выживать самостоятельно.

Спасибо и удачи в делах.