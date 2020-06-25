Как платить квартальные авансовые платежи в 2020 году

Привет, друзья.

Сегодняшняя статья будет полезна бухгалтерам, которые ведут бухгалтерский и налоговый учет в компаниях на ОСН, то есть там, где платят НДС и налог на прибыль. И в данном случае спасибо налоговикам и нашему правительству за то, что разрешили не исчислять и не уплачивать ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль.

Письмо ФНС России от 13.05.2020 №СД-4-3/7843@ «О переходе в 2020 году на уплату квартальных авансовых платежей по налогу на прибыль организаций».

Налоговики ссылаются на принятый Федеральный закон от 22 апреля 2020 года № 121-ФЗ.

«Соответственно, налогоплательщик, у которого за второй, третий, четвертый кварталы 2019 года и первый квартал 2020 года доходы от реализации не превысили в среднем 25 миллионов рублей за каждый квартал, переходит на уплату только квартальных авансовых платежей по итогам отчетных периодов 2020 года и при составлении налоговой декларации за 1 квартал 2020 года не исчисляет ежемесячные авансовые платежи на второй квартал 2020 года».

Тут расчет начинается со второго квартала прошлого года. Допустим, есть налогоплательщики, у которых отчет начинается уже с 3 квартала 2019 года, а в 4 квартал 2019 года и 1 и 2 кварталы 2020 года доходы от реализации не превысят в среднем 25 млн рублей за каждый квартал. В этом случае бизнесмен переходит на уплату только квартальных авансовых платежей по итогам первого полугодия.

Идея понятна, надо в 2019 и 2020 году последовательно выдержать 4 квартала, чтобы твои обороты были не больше 25 лямов в квартал, и тогда переходишь на авансовые платежи. Считается эта цифра наверняка без косвенных НДС. Тогда переходишь на квартальную уплату соответствующих авансовых платежей по налогу на прибыль.

Подчеркиваю, что это специализированная информация, которая, может быть малоинтересна широкому кругу зрителей. Так что передайте это письмо вашему бухгалтеру и отправьте соседям-бизнесменам, чтобы они эту информацию тоже посмотрели. Прежде всего, моя задача — информировать вас о том, что происходит в налоговой сфере. Обычно под такими консервативными статьями бывает мало отзывов и комментариев.

Я прекрасно понимаю, что одно дело давать какую-то жареную новость, например, Постановление правительства Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 654 «Об утверждении правил применения сотрудниками органов государственной охраны боевой техники». Я хотел рассказать в блоге об этом документе, но потом подумал, что это ту мач, плюс это не относится к налогам. В начале апреля у нас выходила подобная статья, она за пару дней набрала больше 100 тысяч просмотров, но потом был вынужден ее удалить, потому информация там очень жесткая.

А когда я пишу такие консервативненькие вещи, то они никак не наберут 100 тысяч просмотров. Хотя, на мой взгляд, подобная информация более полезна, чем, например, федеральный закон, о том, что с 1 июля в Москве будет проводиться эксперимент по созданию искусственного интеллекта. Я, когда влез в эту тему, у меня начали шевелиться волосы от того, с чем мы можем столкнуться по результатам этого эксперимента. Но тоже ролик снимать не стал. Почему? Ну, во-первых, он не относится к налогам. А во-вторых, на ваши головы и так сваливается слишком много жесткой информации, которая буквально раздавливает.

И я подумал, что надо давать в блоге что-то конструктивное, а основной конструктив, насыщенный десятками решений, я даю на семинарах. Ближайший пройдет 30-31 июля. Потому что сейчас, в условиях непредсказуемости, неопределенности и буквально раздавленности, как глоток свежего воздуха каждому из нас нужны решения. А для семинара я разработал алгоритмы, собрал весь антикризисный материал, который поможет выжить бизнесу. Увидимся на семинаре.

Спасибо и удачи в делах.