Планы государства по выходу из кризиса: как будем жить до 2022 года

Добрый день, уважаемые коллеги.

С 1 апреля нас с вами рассадили по домам. Многие стали возмущаться, и правительство нас услышало и начало предпринимать какие-то меры поддержки. И первым было Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 (ред. от 30.05.2020) «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (вместе с «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов»).

Последний подобный документ вышел 27 мая. И встает вопрос, насколько меры поддержки, в том числе в налоговой сфере, дошли до бизнесменов? Рады ли бизнесмены этим мерам? В отличие от многих аналитиков и экспертов, которые в интернете высказывают свое мнение, я решил свое мнение не высказывать и сослаться исключительно на документы. Я сошлюсь исключительно на официальный документ«COVID-19 последствия для бизнеса и экономики», который попал на стол президенту, и на Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ.

Первый документ был подан президенту РФ Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей господином Титовым. Внизу в прикрепленных документах вы найдете приложение к его докладу, там представлены данные по состоянию на вторую половину мая.

«В отличие от кризиса 2008–2009 годов, к нынешнему кризису российская экономика подошла после фактической десятилетней стагнации: с 2008 года ВВП России вырос на 11%, в то время, как в среднем по миру накопленным итогом рост составил 45%, а по развивающимся странам 70%».

Что интересно, президенту был подан доклад, в котором написано, что ВВП России вырос на 11% (докладываю, что я видел в официальных документах). Сначала в официальных документах была указана цифра роста 1,2%, на эту цифру ссылался даже Мишустин, когда он был главой ФНС России. Он говорил о том, что в промежутке с 2013 по 2018 год российская экономика выросла только на 1,2%, а сборы налоговиков за тот же период времени увеличились на 56%.

Но потом ситуация поменялась. Наш Росстат написал, что он ошибся в расчетах и рост составил не 1,2%, а 8%. Дурдом, правда? То есть мы падаем вниз, а цифры роста экономики растут. Сначала было 1,2%, потом 8%, сейчас уже пишут, что 11%. Ну да ладно. В то время, как в среднем по миру рост мировой экономики составил 45%, а по развивающимся странам — 70% и более.

Но, коллеги, вот эти данные роста 11%, к сожалению, противоречат следующей страничке этого доклада. А там написано, что в период 2013-2016 годов реальные располагаемые доходы населения в среднем ежегодно снижались на 1,2%. Если наша экономика росла, то почему тогда реальные и располагаемые доходы населения падали? Как-то немножко не стыкуется, как мне кажется.

«Результаты экономического развития за последние 10 лет привели к тому, что перед началом кризиса 2020 года темпы роста ВВП, инвестиции в основной капитал и реальные располагаемые доходы населения находились на низком уровне. Поэтому несмотря на то, что прогнозируемое снижение ВВП до —5,5 % не кажется столь масштабным, для экономики России такое снижение будет носить драматический характер».

Первое, я замечаю: прогнозируется снижение ВВП на 5,5%. По моему мнению, это не является правдой, ситуация будет хуже.

Второе, что я замечаю: безработица. По состоянию на 1 апреля в России было официально зарегистрировано 750 тысяч безработных. А 27 мая — почти 2 млн человек, плюс 1,2 млн работников были в вынужденных отпусках, то есть фактически тоже безработные. Итого, больше 3,2 млн человек. Согласно прогнозам, которые подтверждает глава Счетной палаты господин Кудрин, безработица к осени может увеличиться до 6-8 млн человек.

Поэтому в документе написано, что для экономики России снижение ВВП будет носить драматический характер. Это также влияет на предполагаемые к осени данные по безработице.

Как государство пытается справиться с этой ситуацией?

«По данным мониторинга „Мнение малого и среднего бизнеса о мерах государственной поддержки в период эпидемии коронавируса“:

53,3 % компаний характеризуют свое положение как „кризис“ и „катастрофа“;

62,2 % оценивают шанс выживания ниже 50 %;

на текущий момент деятельность приостановлена у 35,7 % компаний, на пике карантина не работало 56,1 % компаний;

55,6 % компаний отметили, что спрос сократился на 50 % и более;

ключевые трудности — невозможность платить заработную плату (52,4 %), аренду и налог на имущество (42,8 %);

большинство компаний не сократили сотрудников, но снизили ФОТ (60,88 %) и отправили сотрудников в отпуск за свой счет (57,6 %)».

Итак, этот доклад был направлен президенту в конце мая, и реакция была незамедлительной.

Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

Что это за дополнительные меры?

Ну, например, семье по уходу за ребенком вместо 3 375 рублей будут платить 6 752 рубля. Ну и отлично, пусть семьи получают деньги. Еще тут есть изменения про этиловый спирт. Если этиловый спирт или водку будут конфисковывать, то уничтожать ее не будут. Ее будут направлять на переработку и дальнейшее использование. Ну отлично, хотя бы выливать в канаву не будут, на дело пойдет. Может быть, на изъятиях целый бизнес построят. Также много информации о совершенствовании закона «О банкротстве».

Или вот еще пример:

«В случае приобретения субъектом малого или среднего предпринимательства арендуемого имущества в рассрочку продавец обязан в течение тридцати дней со дня обращения субъекта малого или среднего предпринимательства заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи недвижимого имущества...», и в связи с кризисом, дать дополнительные льготы, чтобы человек мог спокойно это имущество выкупить.

Изменения коснулись перевозок. Можно будет прекращать перевозки в случае ЧП или коронавируса с соответствующим уведомлением, и тебе за это ничего не будет.

Изменения в НПД: тем, кто работает на налоге на профессиональный доход, разрешают недоплатить еще 12 130 рублей. То есть государство вместо того, чтобы дать 12 130 рублей, оно «прощает» НПД-шникам эту сумму налогов.

В конце мая только 23% опрошенных были чуть-чуть довольны или в целом довольны действиями правительства по спасению российской экономики. В начале июня Путин подписал № 166-ФЗ, и появились какие-то дополнительные меры. Напишите, пожалуйста, в комментариях, довольны ли вы действиями правительства, в том числе в налоговой сфере? Например, «А у нас льгота появилась по страховым взносам — 15%» или «У нас появились отсрочки по уплате налогов или по сдаче отчетности», или «Мы получили кредит под 2% на зарплату».

Я внимательно проштудировал планы развития российской экономики до конца 2021 года, где предусмотрены три этапа:

июнь-сентябрь. Тут надо все стабилизировать,

Тут надо все стабилизировать, октябрь-июнь 2021 года. До июня 2021 года надо побороть коронавирус и обеспечить рост экономики. И обеспечить уровень зарплат не ниже 98% к уровню 2019 года.

До июня 2021 года надо побороть коронавирус и обеспечить рост экономики. И обеспечить уровень зарплат не ниже 98% к уровню 2019 года. июль-декабрь 2021 года. Необходимо обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост. Результатом этого этапа будет выход на устойчивые темпы экономического роста в соответствии с целевыми значениями общенационального плана.

К концу 2021 года у нас будет обеспечено развитие электронной, радиоэлектронной промышленности, создание современной компонентной базы, электронной аппаратуры средств производства и развитие производственной инфраструктуры. И эта отрасль будет полностью обеспечена кадрами. И мы выйдем на мировой уровень (так написано в плане) по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности.

А в пункте про искусственный интеллект написано, что мы обеспечим лидирующие позиции России в мире в сфере применения в отраслях экономики технологии ИИ. А еще написано, что будет полностью трансформирован деловой климат. Представляете? Ну песня же, да? Будут отрегулированы процедуры банкротства и усовершенствовано корпоративное право. Например, будет обеспечена продовольственная безопасность, а индустрия туризма и гостеприимства получит ускоренное внутреннее развитие.

Почитайте сами эту программу, там написаны совершенно потрясающие вещи. И после всего того, что я вам рассказал, у меня возникает вопрос: верите ли вы в то, что правительство принимает достаточные меры для поддержки бизнесменов? Напишите свое мнение в комментариях. Давайте проведем собственный опрос, чтобы знать реальную картину.

От себя скажу, что к очередному семинару я подготовлю основной буклет (больше 240 страниц текста), где изложены все алгоритмы оптимизации налогов, защиты ваших доходов и как, не пользуясь подачками правительства, иметь все, что хотите. Также я подготовил дополнительный буклет, где описано все то, что придумало наше государство для поддержки бизнесменов.

По моему скромному, наглому мнению, за 2 дня я дам вам на семинаре больше, чем вы сможете получить от правительства. Да, вам потом придется над этим немножко поработать, но не пожалеете. Записывайтесь на ближайший семинар прямо сейчас, особенно если вы владелец или директор бизнеса. Вам в первую очередь нужно попасть на мой семинар, потому что там будут точные алгоритмы по самоспасению.

Давайте попробую предсказать результаты нашего опроса: боюсь, я не смогу от вас добиться веры в правительство. А раз я этого не могу, то давайте реабилитируем нашу веру в себя. Увидимся на ближайшем семинаре.

Спасибо и удачи в делах.