4 500, 12 130 и 3 000: сколько заплатят безработным в 2020 году

Добрый день.

Я откопал и проанализировал самые разные данные по безработице, например, официальная статистика говорит, что в России в марте без работы остались 750 тысяч человек. В апреле и мае безработица начала резко расти.

По данным РБК, число безработных россиян в мае достигло 4 млн 513 тысяч человек, что на 227 тысяч больше, чем в апреле. А в июне безработица продолжила расти и уже побила все рекорды. Ее уровень составляет 6,3% от трудоспособного населения. По некоторым данным, к осени без работы могут остаться 6,8 млн человек.

Зачем я даю эти цифры? Это постановление поможет людям, которые останутся без работы, поиметь хоть какую-то копейку от государства.

Постановление Правительства от 10 июня 2020 года № 844.

Теперь пособие по безработице будет не 1 500, а 4 500 рублей. Вы скажете: «Ну, это тоже полная фигня». Да, я согласен, что 4 500 — полная фигня, но 1 500 еще большая фигня. Пусть люди знают, что им положено 4 500 рублей.

Или, например, если вы ИП и вы прекратили свою деятельность, то для вас пособие по безработице составит уже не 4 500, а 12 130 рублей, но не больше 3 месяцев. Ну, хотя бы что-то. И при этом, деньги вы сможете получить не позднее 1 октября 2020 года.

А если вы безработный с детьми до 18 лет, то к вашему пособию по безработице на каждого ребенка добавляется по 3000 рублей. Я понимаю, что это копейки, но давайте хоть что-то свое возьмем, если это положено. Короче, моя задача вас проинформировать. А я бы просил вас, неважно, какую должность вы занимаете, но сделайте, пожалуйста, этот ролик и статью общеизвестным. Пусть люди от нашего государства хоть что-то получат.

Ну а у меня к вам вопрос, насколько сложно получить это пособие по безработице? И насколько сложно зарегистрироваться в качестве безработного? Я столкнулся с сообщениями, что некоторые граждане подавали бумаги на то, чтобы их признали безработным, а государство делает все возможное, чтобы отказать в признании безработным и не выплачивать эти даже копейки. Насколько это явление стало широко распространенным? Я хочу понять какую-то целостную картину, насколько верны эти слухи.

Давайте делать побольше друг другу добра. Нищенские, конечно, пособия, но хотя бы что-то пускай люди получат. Не то, чтобы им даже будет приятно, для многих семей лишние 12130 рублей в месяц тоже пойдут на пользу. Тут каждый рубль ценен. Так много в мире чернухи, тревоги и ситуаций, когда мы не можем предсказать даже свое будущее на месяц вперед. Непонятно, что будет через месяц, понимаете? Так давайте попробуем сделать друг другу что-то хорошее.

Спасибо и удачи в делах.