Физлицо и НПД: можно ли использовать личный счет для бизнеса

Добрый день, уважаемые коллеги!

На протяжении последних нескольких лет во время семинаров бизнесмены часто задают мне вопрос: «Может ли ИП использовать свой текущий счет физлица для предпринимательской деятельности?» Я всегда отвечал категорическим «нет», на этот счет есть прямой запрет ЦБ РФ.

В январе этого года вышло разъяснение, разрешающее ИП и физлицам, работающим на НПД, использовать свои текущие счета для предпринимательской деятельности. Но тут-то ли налоговики не читали указание ЦБ РФ (ЦБ РФ регулирует нормотворческую деятельность в области использования счетов; документы ЦБ РФ носят характер нормативно-правовых актов), то ли я что-то упустил. Но сегодня повестке дня хорошее письмо.

Письмо ФНС России от 7 мая 2020 года № БС-4-11/7522@, где ФНС разрешает ИП использовать свои текущие счета физлиц для предпринимательской деятельности, что для меня довольно странно. Ну, что написано, то написано.

«Согласно пункту 8 утвержденных Постановлением Правительства РФ № 576 Правил перечисление субсидий получателю субсидии осуществляется Федеральным казначейством не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Федеральным казначейством реестра, в том числе путем передачи реестра в кредитную организацию для последующего перечисления средств получателям субсидий.

Согласно пунктам 2.2 и 2.3 главы 2 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» физическим лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой, открываются текущие счета. Для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью, индивидуальным предпринимателям открываются расчетные счета».

Дорогие налоговики, вы правильно пишете, но почему вы делаете прямо противоположный вывод, я не знаю. Давайте я процитирую вывод налоговиков.

«На практике имеют место ситуации, когда индивидуальный предприниматель для получения доходов от предпринимательской деятельности использует свой личный текущий счет.

Отмечается, что законодательство Российской Федерации о налогах и сборах не содержит запрета на использование индивидуальным предпринимателем для получения оплаты за оказанные услуги своей личной банковской карты, в том числе, с последующим обналичиванием денежных средств в банкомате и внесением этих денежных средств на свой расчетный счет, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Учитывая, что постановление Правительства РФ №576 не содержит ограничений по принадлежности расчетных счетов для перечисления средств получателям субсидий, Федеральная налоговая служба полагает целесообразным не устанавливать контроль на перечисление средств только лишь на расчетные счета, открытые индивидуальным предпринимателям (счет №40802 «Индивидуальные предприниматели» Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций, установленного положением Центрального банка Российской Федерации от 27.02.2017 №579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»)».

Давайте отделим мух от котлет, потому что этим письмом налоговики как бы дают намек на то, что ИП может использовать свою банковскую карту, лицевые и личные счета для предпринимательской деятельности. Налоговики пишут, что законодательство Российской Федерации о налогах и сборах не содержит запрета на использование индивидуальным предпринимателем для получения оплаты за оказанные услуги своей личной банковской карты.

Дорогие налоговики, НК РФ не подменяет регулирование в сфере кредитно-денежного обращения, в сфере валютного и рублевого обращения полномочия ЦБ РФ. Это совершенно разные вещи. Только ЦБ РФ уполномочен (еще Госдума, Совфед и Президент) соответствующими законами (например, закон о денежном обращении в РФ или закон о валютном регулировании и валютном контроле) или нормативно-правовыми актами ЦБ РФ. И Налоговый Кодекс тут вообще не при делах.

Дорогие налоговики, когда вы выпускаете подобные письма, я боюсь, что вы можете подставить предпринимателей, потому что коммерческие банки подчиняются ЦБ РФ. И коммерческие банки, в том числе с точки зрения внутреннего комплаенса и внутренней системы контроля, могут обратить на это внимание.

Есть еще один интересный момент, когда бизнесмен путает финансовые потоки и на свою личную карточку получает деньги как от родственников, так и от «бизнеса», можно попасть в ситуацию, когда налоговики объединят это соответствующим доначислением налогов. И бизнесмену придется потом объясняться и на это уйдет много сил и времени.

Что касается получения субсидии, то эти 12 130 рублей от государства вы можете получить на свою карточку, на личный лицевой счет. Но, что касается использования личных лицевых счетов для ведения бизнеса, то я бы так делать не стал. Для этого есть специальные расчетные счета.

А на предстоящем семинаре мы будем рассматривать примерно 13 типов физлиц и ИП, с которыми можно сотрудничать в бизнесе, в деталях вам разжую, что можно делать, а чего нельзя. Будет отдельно глава по банковскому контролю, по контролю со стороны Росфинмона, про аутсорсинг для управления счетами, и много чего еще.

Конечно, существующая экономическая ситуация и действия нашего Правительства вызывают у нас с вами некоторую тревогу, но мы с вами точно сможем уменьшить эту тревогу во время семинара. А еще на семинаре я намерен сделать ваше будущее более предсказуемым. Записывайтесь на семинар, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах!