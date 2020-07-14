Взятки, подкуп и сводничество: как в РФ сесть за 3 000 рублей

Добрый день, уважаемые коллеги!

Документ, о котором сегодня пойдет речь, должен знать каждый бизнесмен и каждый гражданин РФ, который иногда дарит «подарки» учителям или врачам. Что за документ?

Как закон определяет мелкое взяточничество?

«Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Если вы дали кому-либо взятку 5 тысяч рублей, то можно схлопотать лишение свободы до 1 года (тут еще много вариантов наказания)/ А если те же деяния совершены лицом, имеющим судимость, то можно схлопотать срок до 3 лет.

Еще существует так называемый мелкий коммерческий подкуп. Это когда вы даете деньги сотруднику коммерческой организации — например, в платной поликлинике даете кому-то деньги мимо кассы.

Коммерческий подкуп, не превышающий 10 тысяч рублей, наказывается штрафом до 150 тысяч рублей. Это самое маленькое наказание. А самое жесткое — ограничение свободы до 1 года.

Из-за 5 тысяч рублей получить штраф в 150 тысяч рублей, еще и на допросы ходить и иметь судимость никому не хочется.

На этот счет есть Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 59.

Шикарный документ. Его надо знать каждой маме, когда в школе из нее какие-то подарки вымогают. Потому что наказание вас может настигнуть вместе с тем, кто вымогает у вас этот подарок. Кроме того, наказаны будут и посредники. Вот как посредничество определяет закон:

Это «непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа».

Что такое «иное способствование в получении взятки или коммерческого подкупа»?

Расскажу вам реальный пример из моей практики. К одному бизнесмену обращается другой бизнесмен: «Вань, помоги вопросы порешать». Тот говорит: «Не вопрос, помогу». И он просто дал номер телефона, тот позвонил уважаемому человеку, говорит: «Вот беда у человека, помоги ему». Уважаемый человек говорит: «Не вопрос, давай». А бизнесмену, которому оказывали помощь, то ли сумма показалась слишком большой, то ли что-то другое не понравилось, и он заявил в ФСБ.

В результате тот, кто дал номер телефона, отсидел несколько лет. За это время весь бизнес у него забрали, и как только увидели, что забирать уже нечего, его отпустили по УДО. Бывает по-разному.

Что такое сводничество?

«Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере».

То есть неважно, договорились они или нет, но ты уже сел, как было с этим парнем. Ты их свел. И сел.

Я не знаю, зачем Пленум ВС РФ принял такое постановление. Может быть, хотят победить коррупцию в стране. К пленуму у меня вопросов нет, он просто разъясняет действующее законодательство и устанавливает общие рамки правоприменения судами этого законодательства. А вот зачем приняли такие законы, когда за пару тысяч рублей можно на годик сесть — это, конечно, вопрос.

Например, ваш бухгалтер отказывается выдавать справку о вашей заработной плате для предоставления в банк, а вы хотите получить кредит. Вы решили ей «помаслить» немножко, принесли подарочек (хотя она должна была в рамках выполнения своих обязанностей вам эту бумажку выдать). А она решила вас подставить — и вас взяли с поличным. Милости просим — уголовная статья. Это называется коммерческий подкуп. Я не шучу, это написано и в ст. 204 УК РФ.

И у меня вопрос: а зачем все это? Напишите в комментариях, зачем такие жесткости? Зачем привлекать человека к уголовной ответственности, если он искренне дал мне подарок на 3,5 тысячи рублей? Может быть, лучше заняться «подарками» в 3,5 млрд долларов? Посмотрите в другую сторону. Жду ваших мнений и лайков.

Спасибо и удачи в делах.