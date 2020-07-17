«Безлимитные» НПД-шники: три повода стать самозанятым

Добрый день, уважаемые коллеги.

Наверняка вы уже знаете, что с 1 июля 2020 года НПД можно использовать в 75 субъектах РФ. Самозанятые — это очень хорошая тема, в том числе для грамотной оптимизации налогов. На семинаре я рассказываю как оптимизировать, с подкреплением нормативной базы.

Сейчас поговорим о свеженькой нормативной базе. Если вас заинтересуют эти документы, вы их откроете и посмотрите.

Письмо ФСС РФ от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346 «О регистрации самозанятых граждан в качестве страхователей, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

О чем этот документ?

ИП на НПД не подлежат регистрации в органах ФСС в целях добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности. Соответственно, получать пособия по болезни они не могут.

Письмо ФНС России от 2 июля 2020 г. №ЗГ-2-20/1294@

Это очень хороший документ. Он дает НПД-шникам возможность воспользоваться двумя вычетами:

10 тысяч рублей;

12 130 рублей. То есть самозанятый может сэкономить 22 130 рублей, поди неплохо.

Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У

Действуют ли для самозанятых, которые не являются ИП, лимиты расчета наличкой? Ведь для любого ИП есть лимит на наличку — не больше 100 000 рублей. Ты не можешь ничего ни купить, ни продать по одной сделке, по одному договору.

Хорошая новость тут в том, что на самозанятых, не являющихся ИП, эти лимиты расчета наличкой не действуют.

«Наличные расчеты в валюте РФ, а также в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства РФ между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее — участники наличных расчетов), а также между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте».

Одновременно с этим, расчёты наличкой между участниками в рамках одного договора лимитированы - 100 000 рублей. При этом оплата наличкой, производимая между участниками и обычными гражданами, конкретной суммой не ограничивается. А поскольку самозанятые без статуса ИП участниками наличных расчетов не являются, то на них не действуют эти лимиты.

Я вам дал только 3 документа, но на самом деле по самозанятым есть очень много интересных моментов, про которые я рассказываю на семинарах. Например, я расскажу о 13 типах физиков и ИП-шников, где и как можно их применять в целях оптимизации налогов, вывода налички и т. д. Плюс еще огромное количество другого материала, который подходит для любого бизнеса.

Спасибо и удачи в делах.