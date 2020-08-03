Как налоговики отбирают мой хлеб

Добрый день, уважаемые коллеги.

Еще 1 апреля 2020 года был принят № 102-ФЗ, которым изменены «правила игры» со страховыми взносами. Закон предусматривает, что до достижения зарплаты до 12 130 рублей страховые взносы для микро-, малого и среднего бизнеса сохраняются по ставке 30%. При зарплате свыше 12 130 рублей и до 1 292 000 рублей страховые взносы — 15%, а больше 1 292 000 рублей — 10%, но там используется уже иной механизм расчетов.

Но некоторые бухгалтера и бизнесмены до сих пор почему-то плавают в этих расчетах. И спасибо налоговикам, в данном случае действительному государственному советнику Российской Федерации 2 класса С. Л. Бондарчук за то, что она подготовила и подписала Письмо ФНС России от 13.07.2020 №БС-4-11/11315@.

Почему это хорошее письмо?

В нем приводятся реальные примеры расчетов страховых. Побольше бы налоговики выпускали таких писем. Поэтому изучите это письмо и дайте почитать соседу. Сделайте репост, в конце концов.

Я неоднократно говорил, что когда я даю какую-нибудь жесткую, удушающую новость — огромное количество просмотров, репостов и так далее, а когда я даю какую-то консервативную или хорошую новость, то подписчикам это не интересно. То есть нам интересно, когда нас имеют, аж удовольствие получаем, наверно. А когда нас не имеют, нам помогают, то мы это игнорируем.

Коллеги, изучите сами это письмо, пожалуйста. Оно действительно хорошее, с примерами, как можно делать и как нельзя. Спасибо налоговикам за заботу о том, чтобы бизнесмен мог воспользоваться сниженными страховыми взносами. Ну а я и мои специалисты поможем вам все это сделать в разы круче. На предстоящем семинаре все расскажу, приходите.

Спасибо и удачи в делах.