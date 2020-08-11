«Хочу вычет НДФЛ»: как военный стал мошенником для ИФНС

Добрый день, коллеги.

Есть такая вещь, как налоговый вычет при покупке квартиры. То есть вы можете получить налоговый вычет и вернуть НДФЛ. Например, вы долго работали и купили квартиру в ипотеку. И вы решили сразу не подавать на налоговый вычет, а когда у вас зарплата достигла 2 млн рублей, вы оформили документы и подали их. Считаем: 2 млн рублей умножить на 13%... Значит, налоговики вам вернут 260 тысяч рублей. Это является компенсацией и помощью со стороны государства. И эта помощь компенсирует тело кредита.

А потом вы работаете еще 3 года и получили зарплату, например, на 3 млн рублей. И вот с 3 млн рублей государство вернет вам 13%, это получается 390 тысяч рублей. И это будет компенсацией процентов по кредиту (ч. 4 ст. 220 НК РФ). Но есть некоторые категории граждан, которым то ли компенсация положена, то ли нет. Непонятно.

Например, берем профессионального военного. Ему государство дало какую-то сумму денег. Этих денег, допустим, не хватило на покупку жилья, он добавляет свои деньги и покупает квартиру. И в этом случае он имеет право получить налоговый вычет, но только с той части, которая не была погашена государством. Я не буду лезть в эти термины, там военная программа и так далее.

Но бывает такое, что физлицо не знает, то ли положен ему вычет, то ли нет. И он берет, оформляет документы по-честному, несет их в налоговую инспекцию, и налоговики проверяют положен тебе имущественный вычет, возвращать тебе ранее удержанный НДФЛ или нет. Это обязанность налоговиков. И после всех проверок ты либо получаешь деньги, либо тебе отказывают в выплате. Так положено по закону.

Но произошла коллизия. Военнослужащий получил от государства соответствующую помощь. Он по-честному подал все документы в налоговую инспекцию на предоставление ему имущественных налоговых вычетов на 258 908 рублей. Он считал, что имеет право получить этот налоговый вычет, будучи участником накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Что произошло дальше?

Этот военнослужащий предоставил абсолютно все документы. Даже подлинники, свидетельствующие о том, что он является участником накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Он ничего не скрыл. А также он предоставил налоговикам договор купли-продажи квартиры, свидетельство о регистрации права собственности, договор целевого жилищного займа, кредитный договор, передаточный акт, расписки продавца. Вообще все предоставил.

Конечно, налоговики, видя, что ему государство все это профинансировало, должны были отказать. Но они приняли решение выплатить эти деньги. То есть налоговики ошиблись. Внимание, человек от них ничего не скрывал, он все предоставил по-честному. А налоговики принимают ошибочное решение и выплачивают ему 258 908 рублей. Они не имели права это делать.

Но налоговики же не могут быть виноватыми. И они берут и обвиняют этого парня, что он смошенничал. И правоохранители возбуждают против него уголовное дело. Однако приговором Выборгского гарнизонного военного суда от 9 апреля 2018 года, он оправдан. Но рано успокаиваться. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ленинградского окружного военного суда от 4 июня 2018 года оправдательный приговор отменен, и уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Военного обвинили в мошенничестве. И дальше начинается хождение по мукам. И при новом рассмотрении этого дела парня признают мошенником. Он говорит: «Ну как я мошенник? Я же налоговикам предоставил абсолютно все документы». Причем в судебном решении было написано, что раз ты военнослужащий, то должен знать нормы налогового права и всю законодательную военную кухню. И, соответственно, знать, что на вычет ты не имеешь права и ты виноват, что налоговики ошиблись. Ты мошенник.

Дело дошло до Конституционного суда. И слава богу, Конституционный суд признал невиновность этого военнослужащего. Это решение важное, потому что, не дай бог, кто-нибудь из вас подаст документы на возврат НДФЛ, налоговики вам его вернут, а потом выяснится, что они ошиблись. Но так как они всегда правы, то посадят вас.

А теперь, благодаря этому решению Конституционного суда, вас не должны посадить. Потому что теперь черным по белому написано, что налоговики должны все проверять. Если налоговики допустили ошибку, то это их проблемы, и человек не является мошенником. Потому что, подчеркиваю, может быть такой случай, когда тот же военнослужащий имеет право на вычет только в той части денег, которые он потратил из своих средств. И это налоговики должны смотреть, на какую часть ему положено давать вычет по НДФЛ.

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2020 N 38-П.

Я надеюсь, что это решение КС РФ, наконец, дойдет до всех наших правоохранителей и налоговиков. Хорошая новость в том, что настоящее постановление не подлежит обжалованию.

Что я хочу сказать в качестве вывода? Не бывает безнадежных ситуаций. Нужно бороться до конца. Но при условии, что рядом есть хорошие специалисты.

Думаю, что через неделю-другую, когда пройдет апелляция, у меня будет возможность рассказать вам еще одну потрясающую историю. Даже я не верил в победу этого бизнесмена. Даже я ему говорил: «Слушай, ну максимум, ты добьешься, что тебе зачтут те 9 месяцев, которые ты отсидел в следственном изоляторе. Дадут пару лет условно, радуйся. Потому что наша Фемида так устроена, что она не может признать свою ошибку...»

Кстати, в России выросло количество оправдательных приговоров. Например, если в позапрошлом году, дай бог памяти, у нас количество оправдательных приговоров было около 0,3%, то в прошлом году уже — 0,36%. Вес остальные обвинительные.

Как судьи рассуждают? Раз уже дело попало в суд, надо сажать. Типа следователи зря работали что ли? А вот в этом примере, несмотря на все эти минусы, суд этого бизнесмена оправдал полностью. Сейчас мы дождемся, дай бог, чтобы в апелляции все хорошо закончилось... И тогда я, с разрешения этого бизнесмена, расскажу его историю.

Короче, оба эти примера говорят о том, что пока живы, не сдавайтесь, не теряйте надежду. С любой проблемой всегда можно что-то сделать. Идите до конца, несмотря ни на какую отрицательную статистику. И смотришь, в конце концов, все будет хорошо.

Удачи в делах, коллеги.