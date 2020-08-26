Нет начальника склада и маршрутного листа — нет вычетов по НДС

Добрый день, коллеги.

Давайте разберем очень интересные постановления АС РФ о вычетах НДС. Но сначала расскажу случай из личной практики.

Одну замечательную женщину взяли начальником склада, и она там оттарабанила 4 года без официального трудоустройства. При этом она подписывала документы как начальник склада. Фирму все устраивало, все нормально. И только после консультации со мной, когда я объяснил этой женщине, что сказать работодателю, чтобы трудоустроили, в ее трудовой книжке появилась запись.

Судя по всему, в судебном решении, которое мы сегодня разберем, была похожая ситуация.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.11.2018 №Ф06-39067/2018 по делу №А65-42135/2017.

В чем суть дела?

Бизнесмен купил товар, а накладные о приемке товара подписал человек, на которого декларации по НДФЛ не подавались. Так как физлицо, которое подписало накладную, не фигурировало в справке 2-НДФЛ за спорный период, то налоговики и суд решили, что первичные документы поддельные. И что бизнесмен даже не покупал этот товар.

Хотя, по моему мнению, бизнесмен покупал товар, просто допустил ошибку, как в моем примере с начальником склада. Скорее всего, здесь была такая же ситуация. Поэтому, пожалуйста, не допускайте таких глупых ошибок. Это уже слишком. Терять вычеты НДС из-за такой ерунды, по моему мнению, глупо.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.10.2018 №Ф09-5972/18 по делу №А60-38592/2017.

В чем суть дела?

Организация заключила договор на поставку горюче-смазочных материалов по электронным топливным картам. И эти электронные топливные карты раздали сотрудникам. Ребята бензинчик и соляру покупали, деньги расходовали, все как бы хорошо. Организация, соответственно, ставила НДС к вычету, уменьшала налог на прибыль. И тоже, казалось бы, все хорошо.

Но пришли налоговики и говорят: «Давайте путевые листы». А путевых листов нет, маршрутных листов тоже и т.д. Естественно, эта компания попала и на НДС, и на налог на прибыль. И общество проиграло все арбитражные суды. Почему? Потому что фирма не доказала использование спорного объема топлива для осуществления деятельности, облагаемой НДС.

Нет никаких проблем использовать топливные карты. Но нужно делать при этом несколько вещей. Например, делать путевую карту. В конце концов, эту путевку можно делать даже раз в месяц. И Минфин это подтверждает при условии, что вы не являетесь специализированной транспортной компанией. Если вы являетесь специализированной транспортной компанией, то путевку надо делать каждый день. Естественно, в путевке необходимо указывать, куда ездил, зачем ездил. А можете сделать какой-то маршрутный лист.

Или другая ситуация: вы даете топливные карты сотрудникам, которые используют личные автомобили в служебных целях. И у вас либо с этими сотрудниками заключен договор аренды транспортных средств, либо вы им выплачиваете ежемесячную компенсацию, а сверху даете еще и топливные карты. Такое тоже возможно. Компенсация за эксплуатацию может быть любой: 50-70-80 или 150 тысяч рублей. А те 1 500 рублей на иномарку, которую имеют в виду бухгалтеры, относятся только к уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль. Кстати, в этой ситуации тоже нужны путевки.

А еще я бы сделал маршрутный лист и в нем каждый день указывал маршрут. Нельзя ставить в пробег километраж от работы до дома и от дома до работы, это исключается. Приехал на работу, поставил километраж на спидометре и пишешь время, а вечером то же самое. Плюс дополнительно я бы сделал соответствующий приказ, он должен состоять из 5 разделов. На семинаре я все это подробно рассказываю, у нас есть целый раздел, посвященный этим вещам. И не было бы вот этих безумных доначислений по НДС и по налогу на прибыль.

На днях мне написала моя партнерша Наталья Викторовна Побойкина: «Владимир Викторович, перестань ругать бухгалтеров, потому что они наши коллеги и клиенты. А ты плохо о них отзываешься». Послушайте, как можно хорошо отозваться о бухгалтере или юристе, который вот так подставил свою организацию, в которой он получал зарплату? И сплошные оправдания... Подожди, уважаемый коллега-бухгалтер, если ты получаешь зарплату, то помни, тебе ее платят не за решение проблем, а за их отсутствие.

Господа-бизнесмены, зарплату своим юристам, консультантам, бухгалтерам вы платите за то, чтобы у вас никогда не было проблем. Это принцип Генри Форда. Он платил зарплату бригадам ремонтников только тогда, когда они сидели в курилке и играли в карты. То есть конвейер продолжал работать без них. Как только конвейер ломался, они переставали получать зарплату, потому что они плохо отремонтировали.

Такой же принцип я использую в своем бизнесе. У меня прекрасная бухгалтерия, где нет проблем. Но как только возникают проблемы, они знают, что в этот момент не должны ничего получать, понимаете?

Нет, бывают всякие ситуации, согласен. Бывает такое, что директор говорит: «Нет, бери и обналичивай деньги» или «Списывай не одну доску на этот стол, а три (искусственное завышение себестоимости)», ну тогда у меня нет вопросов к бухгалтеру. Когда бухгалтер вынужден выполнять такие нехорошие, неправомерные требования со стороны руководителей, то у меня нет к нему никаких вопросов.

Но не знать, что надо оформлять путевки, как вообще такое возможно? Не знать, что надо оформлять маршрутный лист? Не знать, что надо ставить время и снимать показания спидометра? Как возможна такая безграмотность? Я ругался, ругаюсь и буду ругаться на непрофессионализм, который обходится бизнесменам в десятки миллионов рублей.

И я молился и буду молиться на того бухгалтера, который умеет правильно оформлять первичные документы, вести регистры, сдавать отчетность и умеет защищать бизнесменов перед налоговиками. Эти бухгалтеры достойны доверия. И не требуйте от них оптимизировать вам налоги, это не их работа. Они в этом не разбираются. Как оптимизировать налоги, я научу вас и ваших бухгалтеров на ближайшем семинаре.

Спасибо и удачи в делах!