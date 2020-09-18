Куда бежать с ЕНВД?

Добрый день, уважаемые коллеги!

Надеюсь, что ваши дела идут прекрасно и что вы не смотрите телевизор, информационные сайты, а также не смотрите никаких политических передач на YouTube. Если вы ничего этого не смотрите, то это означает, что ваше настроение хорошее, боевое, ваш бизнес процветает, ваши клиенты вам платят, доходы растут, и все у вас хорошо.

У меня ситуация хуже. Во-первых, я слежу за законодательством, чтобы информировать вас о новинках. Это не добавляет мне настроения, если честно. Во-вторых, я слежу за событиями, связанными с применением на территории РФ боевых отравляющих веществ, как человек, который когда-то эту тему изучал, оканчивая высшее военно-командное училище.

Почему я об этом вспомнил? Знаете, иногда новости, выходящие в области налогообложения, мне немножко напоминают применение боевых налоговых отравляющих веществ.

Все прекрасно знают, что с 1 января 2021 года отменяется ЕНВД. А когда вы слетаете с ЕНВД и переходите на УСН, то ваши налоги вырастают на 50-300%. А если вы перейдете на ОСН, то ваши налоги могут вырасти до 7 раз. И простая математика показывает, что многие маленькие (а может и немаленькие) бизнесмены такой налоговой нагрузки просто не выдержат. Особенно с учетом снижающегося платежеспособного спроса населения, и будут вынуждены уйти с рынка.

У меня вопрос: есть ли в правительстве, в ФНС или в администрации Президента человек, который просчитал последствия отмены ЕНВД для нашей экономики и бюджета? Например, как бы я это посчитал? Я бы сказал: «При отмене ЕНВД разорится столько-то ИП-шников, столько-то компаний. Бюджет России недополучит столько-то налогов. Но благодаря увеличению налогообложения, оставшиеся заплатят на столько-то больше налогов». Я бы сравнил, насколько налогооблагаемая база уменьшится или увеличится. И посмотрел бы, получит ли бюджет больше или меньше.

Дальше я бы посмотрел, сколько людей останутся без работы. Соответственно, налоги с их зарплаты пропадут. А еще этим безработным из бюджета нужно будет платить пособия. Это тоже расходы. Я бы посмотрел, какой эффект для экономики будет в целом. Это простая математика.

Сейчас, не видя всех этих расчетов, а видя только письмо Минфина, в котором написано только примерно следующее: «Раньше мы не могли вас контролировать и собирать налоги, а теперь можем. Поэтому мы отменяем ЕНВД, так как он нам невыгоден». Не напоминает ли это применение боевых отравляющих веществ против микробизнеса? Не знаю, потому что не могу посчитать, так как нигде не могу найти этих данных. В конце концов, у государства есть куча институтов, которые должны эти вещи прогнозировать, публиковать и беспокоиться об экономике и бюджете РФ. Может быть, их не беспокоит, сколько представителей микробизнеса ляжет?

В этом письме написано: если вы работаете на ЕНВД, вам не нужно подавать заявление на снятие с ЕНВД. Но в этом случае налоговики автоматически переведут вас ОСН, что для многих бизнесменов будет являться катастрофой.

Поэтому лучше воспользоваться этим разъяснением и самостоятельно выбрать один из выгодных для вас налоговых режимов.

«Однако до конца 2020 года бизнесу на „вмененке“ нужно выбрать новый налоговый режим. Если они не выберут его самостоятельно, то их переведут на общий режим налогообложения».

Про пути отхода

Соответственно, вы сейчас должны будете сесть и самостоятельно или с помощью моих специалистов (мы можем оказать вам эту услугу) посчитать, что вам выгоднее: перейти на УСН 6% или 15%. Одновременно с этим посмотреть, есть ли для вашего вида деятельности какие-то региональные льготы. Возможно, удастся снизить налог до 1% от оборота, что крайне выгодно. Или до 5%, если это УСН 15%.

Еще нужно учесть количество ваших работников, потому что по новому федеральному закону нужно, чтобы у вас было не больше 130 человек. И даже если вы нарушили обороты (у вас не 150 млн рублей, но не больше 200 млн рублей), вы все равно останетесь на УСН. Но налоговые ставки чуть-чуть подрастут. Те, кто платили 6%, будут платить 8%, а те, кто платил 15%, станут платить 20%. Зато с УСН вы не слетаете.

Или если у вас небольшой бизнес, вы работали на ЕНВД в качестве ИП, и у вас не больше 15 человек, может быть, вам выгоднее перейти на патент. А может быть, вам будет выгодно совместить ПСН с УСН. Напоминаю: на патенте количество сотрудников должно быть не больше 15 человек и оборот не больше 60 млн рублей. А если у вас несколько видов патентной деятельности, то это все складывается. Если же вы совмещаете патент с упрощенкой, то, к сожалению, обороты должны быть не больше 60 млн рублей. Обо всем этом я подробно рассказываю на семинаре. Там мы много говорим об оптимизации налогов.

Или например, если у вас были микроскопические доходы, не больше 200 тысяч рублей в месяц, а годовой оборот не больше 2,4 млн рублей, то, возможно, вам будет выгоден НПД.

Поэтому посмотрите оба документа и выберите то, что вам интересно. И не забудьте, пожалуйста, до конца года подать соответствующее заявление о переходе.

«Для перехода на УСН необходимо подать уведомление до 31 декабря 2020 года». Но я бы не стал ждать 31 декабря, а уже в начале декабря все документы бы подал, чтобы все было хорошо.

Как вы считаете, для бюджета и для экономики в целом, отмена ЕНВД пойдет в плюс? Или в минус из-за того, что многие будут вынуждены закрыться? Пожалуйста, выскажитесь в комментариях. Ставьте лайки, делайте репосты. В конце концов, моя личная цель — сделать так, чтобы побольше российских бизнесменов работали спокойно и не попадались. Чтобы у нас в стране к бизнесмену относились уважительно, а не как к рвачу.

Спасибо и удачи в делах!