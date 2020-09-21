Страдал на работе: а будет ли компенсация?

Добрый день, уважаемые коллеги.

То, о чем я сегодня хочу вам рассказать, не относится к налогам. Это скорее относится к взаимоотношениям организации с сотрудником. Если ваша организация нарушила права сотрудника, или он посчитает, что его права нарушены, то, конечно, ваш сотрудник имеет право обратиться в суд. Навстречу сотрудникам решил пойти Конституционный суд.

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2020 № 35-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Р.М. Четыза».

В соответствии с решением КС РФ ваш сотрудник имеет право не только восстановиться, например, на работе. То есть восстановить его нарушенные права, или за все то время, когда его права были нарушены, потребует выплату зарплаты. А еще ваш сотрудник получит право взять с вас деньги за его моральные страдания.

Раньше тоже так было, но это можно было заявить только одновременно с требованием о защите нарушенных прав. А теперь можно и вместе с требованием о защите нарушенных прав можно будет заявить, либо отдельно.

Изменения будут внесены в ст. 392 ТК РФ. Она будет дополнена новой ч. 3 следующего содержания:

«Требование о компенсации морального вреда, причиненного работнику нарушением его трудовых прав, может быть заявлено одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав с соблюдением сроков, предусмотренных частью первой настоящей статьи, либо в течение трехмесячного срока с момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично».

Наши суды измеряют моральный вред, скажем так, в тысячах рублей, а в Америке он может измеряться в миллионах долларов. Я не знаю, доживем мы до такого или нет. Но, честно говоря, мне эта тенденция не очень нравится. Понимаете, здесь все слишком размыто.

Понятное дело, что если человека уволили с работы, у него уже какой-то моральный вред получен. А если еще, не дай бог, в переписке вы с ним написали что-то грубое: «Какого хрена ты, бездельник, не выполнял своих обязанностей?», то это уже доказательство моральных страданий.

Да, он действительно бездельник, он действительно не выполнял своих обязанностей. Но он-то в суде будет говорить: «Когда меня назвали бездельником и заявили, что я не выполнял свои обязанности, я сильно расстроился. Две недели страдал, из-за этого не мог устроиться на другую работу». Ну и как это все будет измеряться?

Есть один закон, он работает почти как закон силы тяжести, если не мощнее. Больше всех возмущается тот, кто накосячил. Или, скажу по-другому, больше всех будет себя чувствовать страдальцем тот, кто будет яростно вас во всем обвинять. Который будет кричать, что вы сволочь, что вы неправомерно с ним поступили. Такой человек будет искать в вашей компании недостатки, придираться, и его придирки будут навязчиво идиотскими, психиатрическими.

Больше всего так будет делать тот, кто очень плохо работал и у которого косяков против вашей компании, как отсюда до Венеры. Именно этот человек будет считать, что он больше всего пострадал. Есть последняя категория. Это когда «страдалец» заранее начнет собирать на вас различного рода компромат, будет шантажировать и заранее собирает доказательную базу своих страданий. И он будет подводить вас к тому, чтобы вы ему эти моральные страдания причинили.

Но такое будет только тогда, когда суды начнут вставать на сторону этих «страдальцев» и присуждать им большие суммы, взысканные с вас. Потому что, когда эта сумма 2-3 тысячи рублей, то никто из-за этих денег не будет подавать на вас в суд. Потому что нужно нанять юристов, адвокатов, и «страдалец» потратит в разы больше. Но не дай бог, эти суммы станут большими. Вот тогда мы действительно должны будем разработать какую-то отдельную методику, как с этими «страдальцами» бороться.

Напишите в комментариях, что вы думаете об этой ситуации. Хотите ли, чтобы моральный вред оценивался миллионами?

Спасибо и удачи в делах.