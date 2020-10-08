Банки, биржи, платформы криптовалют: как не потерять деньги

Добрый день, уважаемые налогоплательщики.

У нас по-прежнему никуда не делся №115-ФЗ. Банки по-прежнему борются с террористами, с отмыванием доходов, полученных преступным путем, с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Критериев для подозрений сотни, но половина из них похожа на дурку на какую-то. И по каждому из этих критериев можно заблокировать деятельность не только компании, но и счета физлиц.

12 октября 2020 года в 15:00 я проведу бесплатный вебинар с человеком, который проработал в банковской системе более 25 лет, из которых он возглавлял 12 лет банк. Я задам ей некоторые вопросы от себя, а еще она ответит на ваши вопросы в прямом эфире.

Например, можно задавать вопросы, связанные с возможной блокировкой денежных средств как физлиц, так и расчетных счетов ИП и организаций. Самое главное, она вам расскажет, как не попасть под блокировки и как спокойно продолжать работать. А если уж так случилось, что вас заблокировали, то она расскажет, как разблокировать свои счета.

Очень полезный вебинар. Я редко делаю подобные эфиры, потому что в основном мы говорим про налоги. Жду всех 12 октября в 15:00. Подключайтесь, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.