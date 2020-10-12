С 1 января 2021 года банкротов освободят от НДС

Добрый день, уважаемые коллеги.

Депутаты Госдумы решили взяться за компании, которые банкротятся. Их хотят полностью освободить от НДС. Споры на эту тему велись очень долго. Но в конце концов все дошло до ситуации, когда компании-банкроты распродавали имущество и активы и платили с этого НДС. А теперь компаниям разрешили не платить НДС с распроданных активов. Но если в процессе банкротства компания продолжала работать и выпускать готовую продукцию, то с готовой продукции она платила НДС.

Но законотворцы вообще решили освободить банкротов от НДС, включая налог с реализации готовой продукции.

«Согласно действующим правилам кодекса банкроту не возбраняется вести текущую деятельность и продавать произведенную им продукцию. Однако от налога освобождается только продажа имущества и имущественных прав таких должников».

Как по мне, это хорошо. Потому что в этом случае весь сэкономленный НДС, я надеюсь, будет направлен на погашение кредиторской задолженности. Государство свое все равно получит, например, если у компании была задолженность перед Налоговыми органами, то все равно эти деньги попадут в бюджет. Так что государство здесь вообще ничего не теряет.

Летом 2020 года ситуация по НДС опять перевернулась на 180 градусов. И на ближайшем семинаре я расскажу, как все изменилось. К сожалению, изменения не в вашу пользу. Узнавать об этом вы начнете, дай бог, с середины 2021 года, когда будете сталкиваться с проверками.

А пока что налоговики готовят досье на каждого бизнесмена. При условии, что у вас где-нибудь в цепочке 1-й, 5-й или 25-й контрагент не заплатил НДС. В этой ситуации налоговики смотрят, кого назначить бенефициаром этого неуплаченного НДС. В общем, на семинаре все расскажу и покажу все документы. По НДС ситуация, к сожалению, вот такая. У нас еще остались кое-какие лазейки по НДС, о них я тоже рассказываю на семинаре.

Возьмите в руки калькулятор и посмотрите, сможете ли вы платить в бюджет НДС, при условии, что вы откажитесь от обналички? Учитывая, что комиссионные обнальщикам примерно равны НДС, который вы при этом экономите. Какая разница? Давайте не будем отдавать эти деньги обнальщикам, а отдадим их в бюджет. Заодно решим проблему со всеми остальными налогами. Об этих вещах более подробно будем говорить на семинаре.

А те компании, которые правомерно или не очень правомерно банкротятся, можно поздравить: с 1 января 2021 года их собираются освободить от НДС при реализации любого имущества, а также товаров, работ или услуг.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.