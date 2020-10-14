Что делать со счетом-фактурой при возврате товара

Добрый день, коллеги.

Сегодняшняя информация разъясняющего толка предназначена скорее для бухгалтеров и финансовых директоров.

Компания «А» (допустим, ваша) поставила товар компании «Б». Вы получили деньги, выставили счет-фактуру, а потом компания «Б» часть товара вам вернула.

Что делать со счетами-фактурами?

Надо выставлять счета-фактуры или не надо? Не так-то все просто. Ответ на этот вопрос дает нам Министерство финансов в своем Письме от 24 августа 2020 года № 03-07-14/73988«О выставлении счетов-фактур и принятии к вычету НДС при возврате (реализации по договору купли-продажи или поставки) товаров покупателем продавцу».

В письме ведомство ссылается на Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2019 г. № 15.

«С 1 апреля 2019 года у покупателя, являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость, отсутствует обязанность по выставлению счетов-фактур по возвращаемым товарам, принятым им на учет».

То есть покупатель, который возвращает товары, счета-фактуры не выставляет.

«Таким образом, при изменении продавцом стоимости отгруженной продукции в сторону уменьшения в случае уменьшения количества отгруженных товаров корректировочный счет-фактура, выставленный продавцом покупателю, является документом, служащим основанием для принятия продавцом сумм налога к вычету на основании пункта 5 статьи 171 Кодекса при выполнении требований пункта 4 статьи 172 Кодекса».

Вот и разобрались. Компания «А» поставила товар компании «Б». Компания «Б» заплатила. Но потом компания «Б» часть товара возвращает. Компания «А» должна выставить корректировочный счет-фактуру, и компания «Б» поставит по этому корректировочному счету-фактуре НДС к вычету. Все, цикл завершен.

Но в письме рассматривается еще и чуть более сложная ситуация. Это когда компания «А» продала товар, а затем компания «Б» не вернула товар, а часть этого товара продала назад. Ответ на этот вопрос вы тоже найдете в письме Минфина. Это письмо хорошее, консервативного толка. Распечатайте его целиком, посмотрите, почитайте и не делайте таких ошибок.

Спасибо и удачи в делах.